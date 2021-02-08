Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит несколько недель с травмой бедра, полученной против "Эвертона" в минувшую субботу.

Главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру пришлось заменить Погба еще в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги, который завершился вничью 3:3.



Теперь Полю, который был одним из лучших игроков "красных дьяволов" в последние недели, придется пропустить несколько ближайших матчей своего клуба, начиная с противостояния с "Вест Хэмом" в Кубке Англии во вторник.



"Это травма, которая оставит его вне игры на несколько недель. Он едва приступил к восстановительной работе совместно с медицинским штабом. Мы постараемся поставить его на ноги как можно скорее".



"Конечно, Поль очень важен для нас, и мы не собираемся рисковать. Так что это определенно займет несколько недель".



"Никто не хочет получать травмы, особенно сейчас, когда Поль набрал такую травму и наслаждался своей игрой. Мы просто должны стараться набирать как можно больше очков и одерживать как можно больше побед, когда теряем игроков".



"Долгое время на везло с травмами, поэтому мы не можем чересчур жаловаться", — сообщил Сульшер MUTV.