Рэднапп присоединился к Вудгейту в "Мидлсбро"

73-летний Харри Рэднапп возобновил тренерскую карьеру, присоединившись к штабу Джонатана Вудгейта в "Борнмуте".

Напомним, Вудгейт заступил на должность временно исполняющего обязанности главного тренера "Борнмута" на прошлой неделе, приняв команду из рук уволенного Джейсона Тиндалла.



Дебютировав с победы 3:2 над "Бирмингемом" в субботу, теперь Вудгейт решил добавить своему штабу опыта, сделав своей правой рукой Рэднаппа, у которого он играл в "Тоттенхэме" с 2008 по 2011 год.



Стоит отметить, что именно в "Борнмуте" Рэднапп начал свою тренерскую карьеру в 1983 году, проведя в клубе с южного побережья девять лет и выиграв в течение этого времени Третий дивизион.



Таким образом, Харри возвращается к тренерской деятельности впервые с момента ухода из "Бирмингема" в 2017 году.