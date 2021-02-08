"Сити" по-прежнему хочет Месси

Лионель Месси "Манчестер Сити" не потерял надежды заполучить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, "Сити" был готов подписать Месси еще в летнее трансферное окно, однако "Барселона" не отпустила Лионеля свободным агентом.

В последние месяцы слухи насчет переезда Месси в Манчестер затихли. Пресса спекулирует насчет того, что Лионель останется в "Барселоне", а если и уйдет, то отправится в ПСЖ.

Однако ESPN стало известно от своих источников, что Месси остается на радаре у "Сити". Просто "горожане" избрали другую стратегию, нежели ПСЖ, который агрессивно пытается соблазнить 33-летнего аргентинца.

Лидеры Премьер-Лиги собираются подождать до марта или апреля, прежде чем начнут предпринимать конкретные шаги, хотя Месси уже с января волен свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

Будущее Лионеля также зависит от перенесенных на 7 марта выборов президента "Барселоны". Ветеран хочет узнать планы нового руководства клуба, прежде чем примет окончательное решение.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2021 17:00

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  1. arhangel777 08.02.2021 17:18 # arhangel777
    Пусть лучше в Барсе уже останется!

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  2. ytka78 08.02.2021 17:06 # ytka78
    Нахрен этот старый гном нужен в АПЛ ? При первой игре с каким нибудь Вест Бромвичем из него сделают калеку )) Он отыграл своё,пусть сидит в Каклотонии ))))

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  3. mancityman 08.02.2021 17:03 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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