"Сити" по-прежнему хочет Месси

"Манчестер Сити" не потерял надежды заполучить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, "Сити" был готов подписать Месси еще в летнее трансферное окно, однако "Барселона" не отпустила Лионеля свободным агентом.



В последние месяцы слухи насчет переезда Месси в Манчестер затихли. Пресса спекулирует насчет того, что Лионель останется в "Барселоне", а если и уйдет, то отправится в ПСЖ.



Однако ESPN стало известно от своих источников, что Месси остается на радаре у "Сити". Просто "горожане" избрали другую стратегию, нежели ПСЖ, который агрессивно пытается соблазнить 33-летнего аргентинца.



Лидеры Премьер-Лиги собираются подождать до марта или апреля, прежде чем начнут предпринимать конкретные шаги, хотя Месси уже с января волен свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Будущее Лионеля также зависит от перенесенных на 7 марта выборов президента "Барселоны". Ветеран хочет узнать планы нового руководства клуба, прежде чем примет окончательное решение.