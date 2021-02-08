FA оправдала Соучека, а Дин взял перерыв от судейства

Рефери Майк Дин попросил руководство не назначать его на матчи ближайшего тура Премьер-Лиги после угроз смертельной расправы.

В минувшее воскресенье Дин крайне спорным образом удалил полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека за грубую игру в матче против "Фулхэма".



Это случилось спустя четыре дня, как Майк показал красную карточку защитнику "Саутгемптона" Яну Беднареку за фол последней надежды против "Манчестер Юнайтед".



Оба пострадавших от Дина клуба обратились в FA с апелляцией, и сегодня Ассоциация удовлетворила протест "молотобойцев" по Соучеку, как и несколькими днями ранее оправдала Бендарека.



Дин в свою очередь превратился в объект ненависти для фанатов, причем некоторые из них явно перешли черту, угрожая 52-летнему арбитру и членам его семью смертью.



Как сообщает Sky Sports, этим делом уже занялась полиция, а Дин попросил дать ему передышку в следующий уикенд. Впрочем, до того Майку еще предстоит рассудить "Лестер" и "Брайтон" в Кубке Англии в среду.