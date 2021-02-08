FA оправдала Соучека, а Дин взял перерыв от судейства

Майк Дин Рефери Майк Дин попросил руководство не назначать его на матчи ближайшего тура Премьер-Лиги после угроз смертельной расправы.

В минувшее воскресенье Дин крайне спорным образом удалил полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека за грубую игру в матче против "Фулхэма".

Это случилось спустя четыре дня, как Майк показал красную карточку защитнику "Саутгемптона" Яну Беднареку за фол последней надежды против "Манчестер Юнайтед".

Оба пострадавших от Дина клуба обратились в FA с апелляцией, и сегодня Ассоциация удовлетворила протест "молотобойцев" по Соучеку, как и несколькими днями ранее оправдала Бендарека.

Дин в свою очередь превратился в объект ненависти для фанатов, причем некоторые из них явно перешли черту, угрожая 52-летнему арбитру и членам его семью смертью.

Как сообщает Sky Sports, этим делом уже занялась полиция, а Дин попросил дать ему передышку в следующий уикенд. Впрочем, до того Майку еще предстоит рассудить "Лестер" и "Брайтон" в Кубке Англии в среду.


Метки FA, Вест Хэм, Дин, Премьер-Лига, рефери, Соучек, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. murderface616 08.02.2021 17:21 # murderface616
    этого манковского хуесоса давно пора было отправить на пенсию

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  2. arhangel777 08.02.2021 17:13 # arhangel777
    Вот и все что нужно знать о рефери в Англии!

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  3. superperez101 08.02.2021 17:01 # superperez101
    аткинсон следующий

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  4. superperez101 08.02.2021 17:00 # superperez101
    наконец-то этого еблана прищучили

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  5. wolfsmensch 08.02.2021 16:28 # wolfsmensch
    у Дина уже старческое слабоумие, отправьте его на пенсию

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  6. gerrard08 08.02.2021 16:13 # gerrard08
    Накой гнать и его и аткинсона.

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  7. makeewadim 08.02.2021 16:02 # makeewadim
    Гоблина держат для равновесия)Сколько он уже выдавал пёрлов

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