FA оправдала Соучека, а Дин взял перерыв от судейства
Рефери Майк Дин попросил руководство не назначать его на матчи ближайшего тура Премьер-Лиги после угроз смертельной расправы.
В минувшее воскресенье Дин крайне спорным образом удалил полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека за грубую игру в матче против "Фулхэма".
Это случилось спустя четыре дня, как Майк показал красную карточку защитнику "Саутгемптона" Яну Беднареку за фол последней надежды против "Манчестер Юнайтед".
Оба пострадавших от Дина клуба обратились в FA с апелляцией, и сегодня Ассоциация удовлетворила протест "молотобойцев" по Соучеку, как и несколькими днями ранее оправдала Бендарека.
Дин в свою очередь превратился в объект ненависти для фанатов, причем некоторые из них явно перешли черту, угрожая 52-летнему арбитру и членам его семью смертью.
Как сообщает Sky Sports, этим делом уже занялась полиция, а Дин попросил дать ему передышку в следующий уикенд. Впрочем, до того Майку еще предстоит рассудить "Лестер" и "Брайтон" в Кубке Англии в среду.
08.02.2021 16:00
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Последние комментарии:
этого манковского хуесоса давно пора было отправить на пенсию
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Вот и все что нужно знать о рефери в Англии!
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аткинсон следующий
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наконец-то этого еблана прищучили
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у Дина уже старческое слабоумие, отправьте его на пенсию
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Накой гнать и его и аткинсона.
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Гоблина держат для равновесия)Сколько он уже выдавал пёрлов
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