Во вторник "Ливерпуль" узнает, сколько заплатит за Эллиотта

Во вторник "Ливерпуль", наконец, узнает, какую компенсацию должен будет выплатить "Фулхэму" за вингера Харви Эллиотта.

Став самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги благодаря "Фулхэму", летом 2019 Харви, которому на тот момент было 16 лет, ушел в "Ливерпуль", где затем заключил профессиональный контракт.



Два клуба не смогли договориться полюбовно о сумме компенсации — "дачники" требовали 8 миллионов фунтов за воспитание Эллиотта, "красные" предложили только 750 тыс. фунтов.



Данное дело было передано в спортивный трибунал, который, как сообщает Sky Sports, во вторник проведет свое заседание и вынесет вердикт.



Добавим, что этот сезон Эллиотт проводит в "Блэкберне" на правах аренды. Юный англичанин сыграл 22 матча за клуб из Чемпионшипа, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.