Каррагер: "Попадание "Ливерпуля" в топ-4 находится под угрозой"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что над "Ливерпулем" нависла реальная угроза завершить сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне "Ливерпуль" потерпел свое третье подряд домашнее поражение, вслед за "Бернли" с "Брайтоном" уступив и "Манчестер Сити" (1:4).



Каррагер считает, что команда Юргена Клоппа обязана быстро отреагировать на эти неудачи, потому что конкуренты не дремлют.



"Попадание "Ливерпуля" в топ-4 находится под угрозой. Они должны быстро что-нибудь предпринять. Придется сильно постараться, чтобы финишировать в топ-4".



"На старте сезона был бы немыслимо говорить о "Ливерпуле" в таком ключе, но есть так много команд, которые претендуют на эти места", — сообщил Каррагер в воскресном эфире.