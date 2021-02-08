Каррагер: "Попадание "Ливерпуля" в топ-4 находится под угрозой"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что над "Ливерпулем" нависла реальная угроза завершить сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.
Накануне "Ливерпуль" потерпел свое третье подряд домашнее поражение, вслед за "Бернли" с "Брайтоном" уступив и "Манчестер Сити" (1:4).
Каррагер считает, что команда Юргена Клоппа обязана быстро отреагировать на эти неудачи, потому что конкуренты не дремлют.
"Попадание "Ливерпуля" в топ-4 находится под угрозой. Они должны быстро что-нибудь предпринять. Придется сильно постараться, чтобы финишировать в топ-4".
"На старте сезона был бы немыслимо говорить о "Ливерпуле" в таком ключе, но есть так много команд, которые претендуют на эти места", — сообщил Каррагер в воскресном эфире.
08.02.2021 14:00
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Хоспади, выиграют 3 матча подряд и все будут говорить о том, что Ливерпуль вернулся в гонку. Вымораживает этот пиздё*ь ради пизде*а
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