"Сити" задумывается о покупке Лукаку или Ингса

Ромелу Лукаку "Манчестер Сити" задумывается о приобретении нападающих Ромелу Лукаку из "Интера" или Данни Ингса из "Саутгемптон".

В последние недели "Сити" нередко предпочитает играть без чистого нападающего, и это получается весьма неплохо. Именно таким образом "горожане" победили "Ливерпуль" накануне вечером со счетом 1:4.

Однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поступает таким образом во многом от безысходности, ведь Серхио Агуэро лечится весь сезон, а Габриэль Жезус не блещет результативностью.

Ожидается, что грядущим летом "горожане" выйдут на трансферный рынок для покупки забивного нападающего, и ранее с переездом на "Этихад" связывали Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Однако The Athletic утверждает, что взоры лидера Премьер-Лиги устремлены на Лукаку, который великолепно проводит этот сезон, наколотив уже 20 голов с учетом всех соревнований за команду Антонио Конте.

"Сити" не испытывает никаких противоречивых чувств от того, что ранее в своей карьере Ромелу провел два сезона за "Манчестер Юнайтед". В 2009 году "горожане" пригласили Карлоса Тевеса вообще напрямую от своих соседей.

В качестве альтернативы Лукаку "Сити" рассматривает Ингса, у которого остается только один год по контракту и который жаждет получить второй шанс в большом клубе, ранее не сумев заиграть в "Ливерпуле".

Что касается Агуэро, то "Сити" пока не начинал с ним переговоры о продлении истекающего через полгода контракта. В данный момент вероятнее всего, что Серхио уйдет по окончании сезона.


Метки Ингс, Интер, Лукаку, Манчестер Сити, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. ry-l 08.02.2021 14:09 # ry-l
    Следующие матчи против Барнсли и сорок - отличные площадки для экспериментов с составом для Гер Томаса. Думаю, этого должно хватить, чтобы сообразить рабочую схему для побед над скамьем и святыми.

    Рискну поставить на три победы из трёх в АПЛ в феврале и 2-3 места в таблице на момент 1го марта

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  2. bushwacka 08.02.2021 14:07 # bushwacka
    Анекдот 2021:

    Входят СоСити, Лысый шарлатан и прочие стерлинги в АПЛ, а она им такая - "У меня для вас материал, состоящий преимущественно из растительных волокон, отличающийся от бумаги большей толщиной и массой квадратного метра"

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  3. van-dijk 08.02.2021 13:52 # van-dijk
    4 Ливерпуль 23 40
    5 Челси 23 39

    https://s2.gifyu.com/images/ezgif-6-f3800cec8865.gif

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  4. mc-od 08.02.2021 13:50 # mc-od
    05.12.2020 20:17 # удалить
    mc-od

    Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1

    Все как я и предсказывал.)) КОРОЛИ на троне!

    P.S. Кстати, наверное большинство здешних неадекватов не в курсе, но новый год (год Быка) вступит в свои права на этой неделе, точнее 12 февраля. В связи с чем хочу поздравить всех адекватов фупли с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, денег и любви! C'mon KPACUBO! ))

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  5. anabanana94 08.02.2021 13:40 # anabanana94
    С такими шутками только после биде протираться.

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  6. griboedov 08.02.2021 13:38 # griboedov
    Анекдот 2020:

    Входят ЛФК, Клопп и Хендерсон в АПЛ, а она им такая "У меня корона для вас".

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  7. narcot 08.02.2021 13:36 # narcot
    Анекдот дня:

    Заходят Сито, Пепка и Де Брёвне в кабак, а четвертьфинал ЛЧ им такой: "А ну пошли наxуй отсюда, петушары!".

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  8. narcot 08.02.2021 13:35 # narcot
    В Московской области женщина разобрала несущие стены в своей квартире, опасаясь пришествия инопланетян. Теперь 16-этажке грозит обрушение

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  9. geniusss 08.02.2021 13:08 # geniusss
    Ну что, пацаны, я прошёл роборубку бравл старс на безумие 2.

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  10. superglor 08.02.2021 13:06 # superglor
    Анекдот:

    Заходят ЛФК, Клопп и Хендерсон в Кабак, а АПЛ им такая "А ну пошли на*уй отсюда".

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  11. edgarkuznetsov 08.02.2021 13:02 # edgarkuznetsov
    Если Лукаку ,то вообще всем жопа,но вряд ли он уйдёт

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  12. griboedov 08.02.2021 13:00 # griboedov
    Топарики!

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