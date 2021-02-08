"Сити" задумывается о покупке Лукаку или Ингса

"Манчестер Сити" задумывается о приобретении нападающих Ромелу Лукаку из "Интера" или Данни Ингса из "Саутгемптон".

В последние недели "Сити" нередко предпочитает играть без чистого нападающего, и это получается весьма неплохо. Именно таким образом "горожане" победили "Ливерпуль" накануне вечером со счетом 1:4.



Однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поступает таким образом во многом от безысходности, ведь Серхио Агуэро лечится весь сезон, а Габриэль Жезус не блещет результативностью.



Ожидается, что грядущим летом "горожане" выйдут на трансферный рынок для покупки забивного нападающего, и ранее с переездом на "Этихад" связывали Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Лаутаро Мартинеса из "Интера".



Однако The Athletic утверждает, что взоры лидера Премьер-Лиги устремлены на Лукаку, который великолепно проводит этот сезон, наколотив уже 20 голов с учетом всех соревнований за команду Антонио Конте.



"Сити" не испытывает никаких противоречивых чувств от того, что ранее в своей карьере Ромелу провел два сезона за "Манчестер Юнайтед". В 2009 году "горожане" пригласили Карлоса Тевеса вообще напрямую от своих соседей.



В качестве альтернативы Лукаку "Сити" рассматривает Ингса, у которого остается только один год по контракту и который жаждет получить второй шанс в большом клубе, ранее не сумев заиграть в "Ливерпуле".



Что касается Агуэро, то "Сити" пока не начинал с ним переговоры о продлении истекающего через полгода контракта. В данный момент вероятнее всего, что Серхио уйдет по окончании сезона.