"Сити" задумывается о покупке Лукаку или Ингса
"Манчестер Сити" задумывается о приобретении нападающих Ромелу Лукаку из "Интера" или Данни Ингса из "Саутгемптон".
В последние недели "Сити" нередко предпочитает играть без чистого нападающего, и это получается весьма неплохо. Именно таким образом "горожане" победили "Ливерпуль" накануне вечером со счетом 1:4.
Однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поступает таким образом во многом от безысходности, ведь Серхио Агуэро лечится весь сезон, а Габриэль Жезус не блещет результативностью.
Ожидается, что грядущим летом "горожане" выйдут на трансферный рынок для покупки забивного нападающего, и ранее с переездом на "Этихад" связывали Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Лаутаро Мартинеса из "Интера".
Однако The Athletic утверждает, что взоры лидера Премьер-Лиги устремлены на Лукаку, который великолепно проводит этот сезон, наколотив уже 20 голов с учетом всех соревнований за команду Антонио Конте.
"Сити" не испытывает никаких противоречивых чувств от того, что ранее в своей карьере Ромелу провел два сезона за "Манчестер Юнайтед". В 2009 году "горожане" пригласили Карлоса Тевеса вообще напрямую от своих соседей.
В качестве альтернативы Лукаку "Сити" рассматривает Ингса, у которого остается только один год по контракту и который жаждет получить второй шанс в большом клубе, ранее не сумев заиграть в "Ливерпуле".
Что касается Агуэро, то "Сити" пока не начинал с ним переговоры о продлении истекающего через полгода контракта. В данный момент вероятнее всего, что Серхио уйдет по окончании сезона.
08.02.2021 13:00
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Последние комментарии:
Следующие матчи против Барнсли и сорок - отличные площадки для экспериментов с составом для Гер Томаса. Думаю, этого должно хватить, чтобы сообразить рабочую схему для побед над скамьем и святыми.
Рискну поставить на три победы из трёх в АПЛ в феврале и 2-3 места в таблице на момент 1го марта
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Анекдот 2021:
Входят СоСити, Лысый шарлатан и прочие стерлинги в АПЛ, а она им такая - "У меня для вас материал, состоящий преимущественно из растительных волокон, отличающийся от бумаги большей толщиной и массой квадратного метра"
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4 Ливерпуль 23 40
5 Челси 23 39
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05.12.2020 20:17 # удалить
mc-od
Ожидаемые осечки картонок и прочих жидов. К новому году возвращаемся на трон. Чемпик можно будет не продолжать! Скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/82620/?c=1
Все как я и предсказывал.)) КОРОЛИ на троне!
P.S. Кстати, наверное большинство здешних неадекватов не в курсе, но новый год (год Быка) вступит в свои права на этой неделе, точнее 12 февраля. В связи с чем хочу поздравить всех адекватов фупли с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, денег и любви! C'mon KPACUBO! ))
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С такими шутками только после биде протираться.
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Анекдот 2020:
Входят ЛФК, Клопп и Хендерсон в АПЛ, а она им такая "У меня корона для вас".
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Анекдот дня:
Заходят Сито, Пепка и Де Брёвне в кабак, а четвертьфинал ЛЧ им такой: "А ну пошли наxуй отсюда, петушары!".
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В Московской области женщина разобрала несущие стены в своей квартире, опасаясь пришествия инопланетян. Теперь 16-этажке грозит обрушение
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Ну что, пацаны, я прошёл роборубку бравл старс на безумие 2.
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Анекдот:
Заходят ЛФК, Клопп и Хендерсон в Кабак, а АПЛ им такая "А ну пошли на*уй отсюда".
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Если Лукаку ,то вообще всем жопа,но вряд ли он уйдёт
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Топарики!
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