Вернер рассказал, как Тухель изменил его позицию

Нападающий "Челси" Тимо Вернер рассказал, как изменилась его позиция при Томасе Тухеле в качестве главного тренера.

В воскресенье против "Шеффилд Юнайтед" Вернеру не удалось забить в 14-м матче Премьер-Лиги подряд, однако Тимо отдал результативную передачу и заработал для "синих" пенальти.



Несколькими днями ранее Тимо также заработал для "Челси" пенальти в дерби против "Тоттенхэма", и это не дает немцу унывать, несмотря на отсутствие голов.



"Это хорошая победа для нас. Это был очень сложный матч, и мы гордимся, что продлили этой победой свою серию. Я не забил, но было приятно видеть, что я могу приносить пользу команде".



"Я рад, когда мы побеждаем. Я поучаствовал в двух голах, и это хорошо. Я уже давно не забиваю, но с этим ничего не поделать — ты должен продолжать стараться, и голы придут".



"Каждый тренер отличается, и Томас наделил нас кучей идей. Сейчас я играю смещенного влево 10-го номера, но не вингера. У меня больше свободного пространства, я играю позади нападающего или с 10-м номером позади меня, и это очень хорошо для меня", — цитирует Вернера The Independent.