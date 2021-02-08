Каррагер: "Юнайтед" испугался борьбы за титул"

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Манчестер Юнайтед" выбыл из борьбы за титул Премьер-Лиги.

Лишь в прошлом месяце "Юнайтед" побывал на вершине Премьер-Лиги, однако с тех пор совершил несколько очковых потерь, включая ничью 3:3 против "Эвертона".

После субботнего матча на "Олд Траффорд" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команду нельзя считать претендентом на титул, но Каррагер видит в этом только признак трусости.

"Думаю, "Манчестер Юнайтед" испугался борьбы за титул, как только окунулся в нее. Они практически сами внушили себе, что больше не участвуют в ней".

"Слушая слова главного тренера "Манчестер Юнайтед"... Я просто не могу в это поверить, ведь это уникальный сезон: у "Ливерпуля" нет центральных защитников, у "Сити" нет нападающих, а также отсутствует Де Брюйне. Этот "Сити" все равно не тот, что два-три года назад", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2021 11:00

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  1. apl-nash 08.02.2021 11:40 # apl-nash
    Это вью недельной давности

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  2. alexomck 08.02.2021 11:26 # alexomck
    лучший эксперт, дурачкам, вроде того же кина, стоит поучиться.

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  3. mancityman 08.02.2021 11:22 # mancityman
    Типичный представитель портовых хуесосов, такой же отбитый даун как и вся эта портовая пи3дота.

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  4. imf-tau 08.02.2021 11:09 # imf-tau
    Кто о чем, а скузи после 3х поражений подряд на Энфилде и 1-4 от Сити - про проблемы МЮ. Самое время, че.

    В стиле "а вы тоже в гавне1111 ни толька мы1111"

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  5. gerrard08 08.02.2021 11:06 # gerrard08
    И так на 3 головы прыгнули выше головы. Лч показал их истинный уровень.

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