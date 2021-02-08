Каррагер: "Юнайтед" испугался борьбы за титул"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Манчестер Юнайтед" выбыл из борьбы за титул Премьер-Лиги.

Лишь в прошлом месяце "Юнайтед" побывал на вершине Премьер-Лиги, однако с тех пор совершил несколько очковых потерь, включая ничью 3:3 против "Эвертона".



После субботнего матча на "Олд Траффорд" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команду нельзя считать претендентом на титул, но Каррагер видит в этом только признак трусости.



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" испугался борьбы за титул, как только окунулся в нее. Они практически сами внушили себе, что больше не участвуют в ней".



"Слушая слова главного тренера "Манчестер Юнайтед"... Я просто не могу в это поверить, ведь это уникальный сезон: у "Ливерпуля" нет центральных защитников, у "Сити" нет нападающих, а также отсутствует Де Брюйне. Этот "Сити" все равно не тот, что два-три года назад", — сообщил Каррагер в эфире.