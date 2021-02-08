Гвардиола: "Со зрителями на "Энфилде" было бы по-другому"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команде помогло отсутствие зрителей на трибунах во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне "Сити" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:4, увеличив свой отрыв от конкурента до 10 очков. При этом у "горожан" еще есть матч в запасе.

Эта победа стала первой для "Сити" на "Энфилде" с 2003 года и всего лишь второй в 34 последних визитах сюда. Теперь Гвардиола мечтает выиграть здесь при заполненном стадионе.

"Было важно набрать эти три очка. Я так горжусь парнями, которые побили этот рекорд. Это лишь показывает, насколько сложно победить здесь".

"Надеюсь, в следующий раз мы сможем сделать это, сыграв похожим образом при зрителях, потому что с людьми на "Энфилде" и без — это две совершенно разные вещи".

"Я могу себе представить, какое влияние "Энфилд" оказал бы на их игроков, когда они сделали счет 1:1".

"Однако мы хорошо отреагировали на незабитый пенальти и пропущенный гол. Никто не сделал шаг назад — мы сделали шаг вперед и проявили характер. Рахим Стерлиг провел невероятный матч, сыграв феноменальным образом".

"Мы благодарны и счастливы после этой победы, но завтра мы вернемся к упорной работе", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2021 10:00

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