Гвардиола: "Со зрителями на "Энфилде" было бы по-другому"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команде помогло отсутствие зрителей на трибунах во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне "Сити" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:4, увеличив свой отрыв от конкурента до 10 очков. При этом у "горожан" еще есть матч в запасе.



Эта победа стала первой для "Сити" на "Энфилде" с 2003 года и всего лишь второй в 34 последних визитах сюда. Теперь Гвардиола мечтает выиграть здесь при заполненном стадионе.



"Было важно набрать эти три очка. Я так горжусь парнями, которые побили этот рекорд. Это лишь показывает, насколько сложно победить здесь".



"Надеюсь, в следующий раз мы сможем сделать это, сыграв похожим образом при зрителях, потому что с людьми на "Энфилде" и без — это две совершенно разные вещи".



"Я могу себе представить, какое влияние "Энфилд" оказал бы на их игроков, когда они сделали счет 1:1".



"Однако мы хорошо отреагировали на незабитый пенальти и пропущенный гол. Никто не сделал шаг назад — мы сделали шаг вперед и проявили характер. Рахим Стерлиг провел невероятный матч, сыграв феноменальным образом".



"Мы благодарны и счастливы после этой победы, но завтра мы вернемся к упорной работе", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.