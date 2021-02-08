Агбонлахор: "Юнайтед" должен убрать Де Хеа из состава"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Манчестер Юнайтед" пора усадить Давида Де Хеа в запас и дать шанс Дину Хендерсону.

По мнению Агбонлахора, Де Хеа повинен в двух из трех голов, что "красные дьяволы" пропустили в субботнем матче Премьер-Лиги против "Эвертона" (3:3).



Несмотря на то, что главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер всегда слепо верил в Давида, Габриэль чувствует, что так больше продолжаться не может.



"Как много раз мы говорим одно и то же насчет Давида Де Хеа? На следующей неделе он совершит один хороший сейв, и мы такие: "Ладно, теперь все забыто".



"На мой взгляд, в старте должен играть Хендерсон. Давид Де Хеа совершил слишком много ошибок за "Манчестер Юнайтед". Он должен был сыграть на выходе и снять мяч в случае с последним голом. А в случае с первым голом нельзя было отражать мяч прямо на игрока соперника".



"Следует убрать его из состава, однако, думаю, Оле — не тот тренер, который решится на это. Что бы ни случилось, он играет у него", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.