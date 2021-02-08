Тухель: "Голы придут к Вернеру"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил уверенность, что голы вернутся к нападающему Тимо Вернеру, если тот продолжить играть, как против "Шеффилд Юнайтед".

В воскресенье Вернер не смог забить в 14-м матче Премьер-Лиги кряду. Однако игра Тимо произвела на Тухеля исключительно положительное впечатление, потому что экс-нападающий "РБ Лейпциг" отметился результативной передачей на Мейсона Маунта и заработал пенальти, благодаря чему "синие" победили 1:2.



"Он совершил замечательный рывок перед тем, как отдать результативную передачу, а во втором случае он принял хорошее решение, попытавшись обойти голкипера и нарвавшись на фол".



"Как и против "Тоттенхэма", он заработал для нас пенальти, который решил игру. Я мог чувствовать, что та ситуация против "Тоттенхэма" укрепила его уверенность в себе. Он становится сильнее и сильнее с каждым днем".



"Он ощущает себя все свободнее и свободнее. Я чувствовал, что сегодня он был полностью погружен в игру, физически и умственно. И он сыграл решающую роль".



"Это самое важное, и если он продолжит в том же духе, голы придут. Уверен в этом", — цитирует Тухеля Sky Sports.