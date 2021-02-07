Гвардиола может доверить следующий пенальти Эдерсону

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что следующий пенальти его команды может исполнить голкипер Эдерсон.

Победный для "горожан" матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" на "Энфилде" (1:4) был отмечен промахом Илкай Гюндогана с пенальти. И хотя затем немецкий полузащитник исправился, оформив дубль, Гвардиола считает данную осечку непростительной, учитывая важность поединка.



Данная проблема возникает не впервые. "Сити" не реализовал половину из своих шести пенальти, и теперь Гвардиола задумывается о том, чтобы исполнить мечту Эдерсона.



"Это проблема, которая действительно имеет место. В важные моменты нельзя промахиваться с точки, кто бы ни бил".



Я собираюсь подумать насчет Эдерсона, следующий пенальти может исполнить он", — цитирует Гвардиолу ESPN.