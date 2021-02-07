Гвардиола может доверить следующий пенальти Эдерсону

Эдерсон Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что следующий пенальти его команды может исполнить голкипер Эдерсон.

Победный для "горожан" матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" на "Энфилде" (1:4) был отмечен промахом Илкай Гюндогана с пенальти. И хотя затем немецкий полузащитник исправился, оформив дубль, Гвардиола считает данную осечку непростительной, учитывая важность поединка.

Данная проблема возникает не впервые. "Сити" не реализовал половину из своих шести пенальти, и теперь Гвардиола задумывается о том, чтобы исполнить мечту Эдерсона.

"Это проблема, которая действительно имеет место. В важные моменты нельзя промахиваться с точки, кто бы ни бил".

Я собираюсь подумать насчет Эдерсона, следующий пенальти может исполнить он", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2021 23:30

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