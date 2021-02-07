Хендерсон: "Мы поплатились за ошибки"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон констатировал, что в проигранном матче против "Манчестер Сити" (1:4) его команда поплатилась за свои ошибки.

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел свое третье подряд поражение на "Энфилде", чего не случалось в рамках высшего дивизиона с 1963 года.

Хендерсон чувствует, что "красные" были не так уж плохи по игре, однако оборонительные ошибки — в первую очередь со стороны голкипера Алиссона — подкосили команду.

"Конечно, мы очень расстроены результатом. Если честно, я не думаю, что итоговый счет отражает игру, однако мы совершили ошибки и были за них наказаны".

"Мы хорошо сражались, и наша игра была приближена к тому, как мы привыкли играть, но, как я уже сказал, мы совершил ошибки в неправильные моменты, и это стоило нам трех очков".

"Сейчас с этим сложно смириться, но в футболе нужно быстро двигаться дальше. Нам нужно использовать эту неделю, чтобы наилучшим образом подготовиться к тяжелому матчу против "Лестера".

"Да, результат расстраивает, когда смотришь на счет, но я чувствую, что продолжительными отрезками мы были похожи на себя. Я не думаю, что мы так уж сильно заслужили проиграть, но мы поплатились за дорогостоящие ошибки".

"Мы не смотрим в таблицу, мы просто сосредоточены на следующем матче. Ты должен стремиться к победе в каждом матче, независимо от того, первый ты, четвертый или пятый", — сообщил Хендерсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 07.02.2021 22:23 # alexander-arnold
    В проигрыше винить Алиссона можно, но лучше разобраться почему он ошибся.
    Считаю, что центральный защитник не должен пасовать вратарю во время прессинга соперника. Лучше выбить мяч.
    И сегодня Фабиньо часто лажал с последним пасом

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  2. alexander-arnold 07.02.2021 22:22 # alexander-arnold
    Да простят меня скаузеры, но Фабиньо это дерьмовый защитник. В твою зону врывается Стерлинг, а ты далбае6 ничего кроме как привезти пенки не можешь придумать
    А во второй раз вообще стоишь и смотришь как манекен пока он пробивает в упор Алиссона.
    И оба раза ты пасуешь вратарю когда тебя пресингуют игроки Сити.
    Ты просто конченый пидарас и далбае6, а не защитник, чепушило.
    Верните Ловрена мрази

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  3. ytka78 07.02.2021 22:16 # ytka78
    Как и говорил , после картонного кубка,колбаса поплывёт. Клоп не топ а простая истеричка. Тутанхамон уже о реале мечтает, Мане всё в свой разбитый телефон смотрит,а ферминьё думает о жопе своей жены. Возвращение голландца не спасёт ситуацию, колбаса разместиться на 7-9 полке по окончании сезона.

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  4. noi39 07.02.2021 22:11 # noi39
    Когда перестаёшь двигаться,ты умираешь.

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  5. max87 07.02.2021 22:07 # max87
    Алисон - ТОПчик, но это не точно

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  6. shlyopka007 07.02.2021 22:06 # shlyopka007
    Вы просто стали на колени и от, о али! Сами того не понимая
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  7. stilllove 07.02.2021 22:05 # stilllove
    Великий капитан, лютый топер

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