Хендерсон: "Мы поплатились за ошибки"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон констатировал, что в проигранном матче против "Манчестер Сити" (1:4) его команда поплатилась за свои ошибки.

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел свое третье подряд поражение на "Энфилде", чего не случалось в рамках высшего дивизиона с 1963 года.



Хендерсон чувствует, что "красные" были не так уж плохи по игре, однако оборонительные ошибки — в первую очередь со стороны голкипера Алиссона — подкосили команду.



"Конечно, мы очень расстроены результатом. Если честно, я не думаю, что итоговый счет отражает игру, однако мы совершили ошибки и были за них наказаны".



"Мы хорошо сражались, и наша игра была приближена к тому, как мы привыкли играть, но, как я уже сказал, мы совершил ошибки в неправильные моменты, и это стоило нам трех очков".



"Сейчас с этим сложно смириться, но в футболе нужно быстро двигаться дальше. Нам нужно использовать эту неделю, чтобы наилучшим образом подготовиться к тяжелому матчу против "Лестера".



"Да, результат расстраивает, когда смотришь на счет, но я чувствую, что продолжительными отрезками мы были похожи на себя. Я не думаю, что мы так уж сильно заслужили проиграть, но мы поплатились за дорогостоящие ошибки".



"Мы не смотрим в таблицу, мы просто сосредоточены на следующем матче. Ты должен стремиться к победе в каждом матче, независимо от того, первый ты, четвертый или пятый", — сообщил Хендерсон Sky Sports.