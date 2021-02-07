Хендерсон: "Мы поплатились за ошибки"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон констатировал, что в проигранном матче против "Манчестер Сити" (1:4) его команда поплатилась за свои ошибки.
В воскресенье "Ливерпуль" потерпел свое третье подряд поражение на "Энфилде", чего не случалось в рамках высшего дивизиона с 1963 года.
Хендерсон чувствует, что "красные" были не так уж плохи по игре, однако оборонительные ошибки — в первую очередь со стороны голкипера Алиссона — подкосили команду.
"Конечно, мы очень расстроены результатом. Если честно, я не думаю, что итоговый счет отражает игру, однако мы совершили ошибки и были за них наказаны".
"Мы хорошо сражались, и наша игра была приближена к тому, как мы привыкли играть, но, как я уже сказал, мы совершил ошибки в неправильные моменты, и это стоило нам трех очков".
"Сейчас с этим сложно смириться, но в футболе нужно быстро двигаться дальше. Нам нужно использовать эту неделю, чтобы наилучшим образом подготовиться к тяжелому матчу против "Лестера".
"Да, результат расстраивает, когда смотришь на счет, но я чувствую, что продолжительными отрезками мы были похожи на себя. Я не думаю, что мы так уж сильно заслужили проиграть, но мы поплатились за дорогостоящие ошибки".
"Мы не смотрим в таблицу, мы просто сосредоточены на следующем матче. Ты должен стремиться к победе в каждом матче, независимо от того, первый ты, четвертый или пятый", — сообщил Хендерсон Sky Sports.
07.02.2021 22:00
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Последние комментарии:
В проигрыше винить Алиссона можно, но лучше разобраться почему он ошибся.
Считаю, что центральный защитник не должен пасовать вратарю во время прессинга соперника. Лучше выбить мяч.
И сегодня Фабиньо часто лажал с последним пасом
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Да простят меня скаузеры, но Фабиньо это дерьмовый защитник. В твою зону врывается Стерлинг, а ты далбае6 ничего кроме как привезти пенки не можешь придумать
А во второй раз вообще стоишь и смотришь как манекен пока он пробивает в упор Алиссона.
И оба раза ты пасуешь вратарю когда тебя пресингуют игроки Сити.
Ты просто конченый пидарас и далбае6, а не защитник, чепушило.
Верните Ловрена мрази
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Как и говорил , после картонного кубка,колбаса поплывёт. Клоп не топ а простая истеричка. Тутанхамон уже о реале мечтает, Мане всё в свой разбитый телефон смотрит,а ферминьё думает о жопе своей жены. Возвращение голландца не спасёт ситуацию, колбаса разместиться на 7-9 полке по окончании сезона.
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Когда перестаёшь двигаться,ты умираешь.
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Алисон - ТОПчик, но это не точно
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Вы просто стали на колени и от, о али! Сами того не понимая
😀
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Великий капитан, лютый топер
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