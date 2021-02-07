"Сити" сокрушил "Ливерпуль" и ушел в отрыв

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 1:4 и нарастил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков при матче в запасе.

В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Алиссон, Фабиньо и Садио Мане. Кроме того, с первых минут вышел Кертис Джонс.

В старт "горожан" вернулись Александр Зинченко и Фил Фоден, заменив Эмерика Лапорта и Габриэля Жезуса.

Команды предельно осторожно начали матч, словно какой-нибудь финал. Никто не хотел рисковать или взвинчивать темп.

Первого опасного момента и вовсе пришлось ждать до середины тайма, когда Трент Александер-Арнольд разобрался на правом фланге с Зинченко и навесил к воротам, где Мане пробил головой над перекладиной.

Спустя пять минут ударом по летящему мячу с линии штрафной отметился Роберто Фирмино, однако голкипер гостей Эдерсон выловил снаряд из под перекладины.

"Горожане" показали себя впереди только на 36-й минуте, когда Рахим Стерлинг вошел в штрафную с левого фланга, проскользнув между Александер-Арнольдом и Тиаго Алькантарой и затем наткнувшись на Фабиньо. Рефери Майкл Оливер уверенно назначил пенальти, но подошедший к точке Илкай Гюндоган пробил выше.

Больше гости ничего не показали в атаке до перерыва, а в начале второго тайма довольно быстро открыли счет. Стерлинг вновь вошел в штрафную с фланга и создал голевую возможность для Фодена. Удар Фила был отражен Эдерсоном, а Гюндоган сыграл на добивании — 0:1.

"Ливерпуль" пошел отыгрываться. Двумя опасными, но неточными ударами отметился Джонс, а на 62-й минуте хозяева заработали пенальти. Рубен Диаш упустил Салаха и, пытаясь исправить свою ошибку, схватил Мохамеда за руку. Египтянин упал как подстреленный и сам же реализовал назначенный Оливером 11-метровый — 1:1.

Почувствовав несправедливость с назначением пенальти, "Сити" помчался вперед и подверг своего соперника серьезному давлению. На 71-й минуте Джон Стоунс даже поразил ворота Алиссона, но офсайд.

Прошло еще две минуты, и "горожане" забили по всем правилам. Алиссон просто подарил мяч Фодену, который прошел по правому краю штрафной до лицевой линии и прострелил во вратарскую на Гюндогана — 1:2.

На 76-й минуте Алиссон совершил еще один привоз, на сей раз одарив мячом Бернарду Силву. Португалец подсек снаряд перед бразильским голкипером, и открывшемуся у дальней штанги Стерлингу лишь оставалось подставить голову — 1:3.

Войдя во вкус, гости забили и четвертый гол. На 83-й минуте Фоден проник в штрафную с правого фланга и пробил над присевшим Алиссоном — 1:4.

На этом игра была закончена, оставшиеся минуты были убаюкивающими.

"Ливерпуль" показал удручающую игру в обороне, и дело не только в Алиссоне — Фабиньо и его партнеры по линии защиты действовали под стать. "Сити" был полон уверенности в себе благодаря победной серии и очень позитивно отреагировал на пенальти Салаха.

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. geniusss 07.02.2021 22:00 # geniusss
    лил памп из рич хи финкс ту би риче

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  2. v-0987654321 07.02.2021 21:58 # v-0987654321
    Ишак раз два сунул Ослихе родилось Селта
    и пошла династия животных

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  3. spaaaarta 07.02.2021 21:56 # spaaaarta
    Короче всем братишкам пока до августа
    здесь появлюсь только с этого акка если шо
    продал знакомому акк окко АПЛ до конца этого картонного сезона ехехех
    отдохну от ногомяча, слишком много его в последние годы
    вернусь вместе со зрителями)) Чорли сосать

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  4. geniusss 07.02.2021 21:56 # geniusss
    бич флекс лайк рик росс

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  5. v-0987654321 07.02.2021 21:55 # v-0987654321
    А где эти Династия животных Селта Безвиз и их стая

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  6. politician 07.02.2021 21:54 # politician
    Лузерка может и наберет форму к середине марта, а вот не сдадут ли совсем к тому моменту нервишки Клопца?

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  7. selta 07.02.2021 21:53 # selta
    Осталось купить жоэлинтона у сорок за 50 и набрать побольше минамин, и вот успешное возвращение заглотпуля на истинное место, на шару как Лестер взяли, пора и честь знать

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  8. wolfsmensch 07.02.2021 21:52 # wolfsmensch
    чуваки, а что за сверхразумы придумали тему с картонными чемпионством и теперь форсят её?! и почему в этом упрекают Ливерпуль, а не Сити, ведь как раз на титулы последних насрать и начхать абсолютно всем, включая цыгана и его фейки

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  9. jirrort 07.02.2021 21:51 # jirrort
    Шеффилд - ГЕГЕМОНСИ 1-5

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  10. mancityman 07.02.2021 21:50 # mancityman
    В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.

    Как сообщает Opta Sport, на данный момент «Манчестер Сити» сравнялся с рекордной победной серией для команды высшего дивизиона английского футбола во всех соревнованиях, выиграв каждый из своих последних 14 матчей (10 матчей в АПЛ и по две встречи в Кубке Англии и Кубке английской лиги). Такую же победную серию показали футболисты «Престон Норт Энда», установленную в 1892 году и «Арсенала», показанную «канонирами» в 1987 году.

    КОРОЛИ!!!

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  11. v-0987654321 07.02.2021 21:49 # v-0987654321
    Синие животные,Я на вашу всю синюю семейку Свой Ху ..Й положил
    хахаха

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  12. asnural 07.02.2021 21:49 # asnural
    Мандачестер Пенальтед насосал 19 титулов уже? КАРТОНПУЛЬ ТОЖЕ МОЖЕТ

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  13. mafia 07.02.2021 21:49 # mafia
    предсказываю уверенную победку Шеффилда против пенсов

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  14. mancityman 07.02.2021 21:48 # mancityman
    Бля, ну как падал на пенку портовая шлюха египетская, это отдельный ор)))

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  15. superperez101 07.02.2021 21:48 # superperez101
    с лестером уже кабак будет, хоть посмотрим кто таков

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  16. billy-bones 07.02.2021 21:48 # billy-bones
    МС по праву возьмет чемпик, ЛФК даже с Клоппом хлебает гoвно благодаря своему руководству.

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  17. mafia 07.02.2021 21:48 # mafia
    06.02.2021 23:29
    mafia

    вангую скаму уверенную победу на классе

    07.02.2021 11:47
    mafia

    Уверенная победа лузерки на классе)))

    _____________________________________

    бля не благодарите) начинаю верить в свои силы

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  18. mancityman 07.02.2021 21:47 # mancityman
    Вые6али портовую шлюху в её же гадюшники))

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  19. largo-winch 07.02.2021 21:46 # largo-winch
    Спасибо Алиссону, что прекратил эти мучения. Теперь можно смотреть чемпионат без особого напряжения.
    Благо вернулись Жота, куплены защитники для ЛЧ.
    Там еще попылит ЛФК

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  20. apl-nash 07.02.2021 21:46 # apl-nash
    Не расстраиваемся, красная братва, на радостной пидрофауне. По факту - счёт 1-1. 4-ый гол забили уже когда все бросили играть из-за дурацких ошибок кипера. Зато возьмём ЛЧ, а за кубком АПЛ вернёмся в следующем сезоне. YNWA друзья, прорвёмся.

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