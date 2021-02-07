"Сити" сокрушил "Ливерпуль" и ушел в отрыв

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 1:4 и нарастил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков при матче в запасе.

В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Алиссон, Фабиньо и Садио Мане. Кроме того, с первых минут вышел Кертис Джонс.



В старт "горожан" вернулись Александр Зинченко и Фил Фоден, заменив Эмерика Лапорта и Габриэля Жезуса.



Команды предельно осторожно начали матч, словно какой-нибудь финал. Никто не хотел рисковать или взвинчивать темп.



Первого опасного момента и вовсе пришлось ждать до середины тайма, когда Трент Александер-Арнольд разобрался на правом фланге с Зинченко и навесил к воротам, где Мане пробил головой над перекладиной.



Спустя пять минут ударом по летящему мячу с линии штрафной отметился Роберто Фирмино, однако голкипер гостей Эдерсон выловил снаряд из под перекладины.



"Горожане" показали себя впереди только на 36-й минуте, когда Рахим Стерлинг вошел в штрафную с левого фланга, проскользнув между Александер-Арнольдом и Тиаго Алькантарой и затем наткнувшись на Фабиньо. Рефери Майкл Оливер уверенно назначил пенальти, но подошедший к точке Илкай Гюндоган пробил выше.



Больше гости ничего не показали в атаке до перерыва, а в начале второго тайма довольно быстро открыли счет. Стерлинг вновь вошел в штрафную с фланга и создал голевую возможность для Фодена. Удар Фила был отражен Эдерсоном, а Гюндоган сыграл на добивании — 0:1.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться. Двумя опасными, но неточными ударами отметился Джонс, а на 62-й минуте хозяева заработали пенальти. Рубен Диаш упустил Салаха и, пытаясь исправить свою ошибку, схватил Мохамеда за руку. Египтянин упал как подстреленный и сам же реализовал назначенный Оливером 11-метровый — 1:1.



Почувствовав несправедливость с назначением пенальти, "Сити" помчался вперед и подверг своего соперника серьезному давлению. На 71-й минуте Джон Стоунс даже поразил ворота Алиссона, но офсайд.



Прошло еще две минуты, и "горожане" забили по всем правилам. Алиссон просто подарил мяч Фодену, который прошел по правому краю штрафной до лицевой линии и прострелил во вратарскую на Гюндогана — 1:2.



На 76-й минуте Алиссон совершил еще один привоз, на сей раз одарив мячом Бернарду Силву. Португалец подсек снаряд перед бразильским голкипером, и открывшемуся у дальней штанги Стерлингу лишь оставалось подставить голову — 1:3.



Войдя во вкус, гости забили и четвертый гол. На 83-й минуте Фоден проник в штрафную с правого фланга и пробил над присевшим Алиссоном — 1:4.



На этом игра была закончена, оставшиеся минуты были убаюкивающими.



"Ливерпуль" показал удручающую игру в обороне, и дело не только в Алиссоне — Фабиньо и его партнеры по линии защиты действовали под стать. "Сити" был полон уверенности в себе благодаря победной серии и очень позитивно отреагировал на пенальти Салаха.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче