"Сити" сокрушил "Ливерпуль" и ушел в отрыв
"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 1:4 и нарастил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков при матче в запасе.
В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Алиссон, Фабиньо и Садио Мане. Кроме того, с первых минут вышел Кертис Джонс.
В старт "горожан" вернулись Александр Зинченко и Фил Фоден, заменив Эмерика Лапорта и Габриэля Жезуса.
Команды предельно осторожно начали матч, словно какой-нибудь финал. Никто не хотел рисковать или взвинчивать темп.
Первого опасного момента и вовсе пришлось ждать до середины тайма, когда Трент Александер-Арнольд разобрался на правом фланге с Зинченко и навесил к воротам, где Мане пробил головой над перекладиной.
Спустя пять минут ударом по летящему мячу с линии штрафной отметился Роберто Фирмино, однако голкипер гостей Эдерсон выловил снаряд из под перекладины.
"Горожане" показали себя впереди только на 36-й минуте, когда Рахим Стерлинг вошел в штрафную с левого фланга, проскользнув между Александер-Арнольдом и Тиаго Алькантарой и затем наткнувшись на Фабиньо. Рефери Майкл Оливер уверенно назначил пенальти, но подошедший к точке Илкай Гюндоган пробил выше.
Больше гости ничего не показали в атаке до перерыва, а в начале второго тайма довольно быстро открыли счет. Стерлинг вновь вошел в штрафную с фланга и создал голевую возможность для Фодена. Удар Фила был отражен Эдерсоном, а Гюндоган сыграл на добивании — 0:1.
"Ливерпуль" пошел отыгрываться. Двумя опасными, но неточными ударами отметился Джонс, а на 62-й минуте хозяева заработали пенальти. Рубен Диаш упустил Салаха и, пытаясь исправить свою ошибку, схватил Мохамеда за руку. Египтянин упал как подстреленный и сам же реализовал назначенный Оливером 11-метровый — 1:1.
Почувствовав несправедливость с назначением пенальти, "Сити" помчался вперед и подверг своего соперника серьезному давлению. На 71-й минуте Джон Стоунс даже поразил ворота Алиссона, но офсайд.
Прошло еще две минуты, и "горожане" забили по всем правилам. Алиссон просто подарил мяч Фодену, который прошел по правому краю штрафной до лицевой линии и прострелил во вратарскую на Гюндогана — 1:2.
На 76-й минуте Алиссон совершил еще один привоз, на сей раз одарив мячом Бернарду Силву. Португалец подсек снаряд перед бразильским голкипером, и открывшемуся у дальней штанги Стерлингу лишь оставалось подставить голову — 1:3.
Войдя во вкус, гости забили и четвертый гол. На 83-й минуте Фоден проник в штрафную с правого фланга и пробил над присевшим Алиссоном — 1:4.
На этом игра была закончена, оставшиеся минуты были убаюкивающими.
"Ливерпуль" показал удручающую игру в обороне, и дело не только в Алиссоне — Фабиньо и его партнеры по линии защиты действовали под стать. "Сити" был полон уверенности в себе благодаря победной серии и очень позитивно отреагировал на пенальти Салаха.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
07.02.2021 21:25
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лил памп из рич хи финкс ту би риче
(ответить)
Ишак раз два сунул Ослихе родилось Селта
и пошла династия животных
(ответить)
Короче всем братишкам пока до августа
здесь появлюсь только с этого акка если шо
продал знакомому акк окко АПЛ до конца этого картонного сезона ехехех
отдохну от ногомяча, слишком много его в последние годы
вернусь вместе со зрителями)) Чорли сосать
(ответить)
бич флекс лайк рик росс
(ответить)
А где эти Династия животных Селта Безвиз и их стая
(ответить)
Лузерка может и наберет форму к середине марта, а вот не сдадут ли совсем к тому моменту нервишки Клопца?
(ответить)
Осталось купить жоэлинтона у сорок за 50 и набрать побольше минамин, и вот успешное возвращение заглотпуля на истинное место, на шару как Лестер взяли, пора и честь знать
(ответить)
чуваки, а что за сверхразумы придумали тему с картонными чемпионством и теперь форсят её?! и почему в этом упрекают Ливерпуль, а не Сити, ведь как раз на титулы последних насрать и начхать абсолютно всем, включая цыгана и его фейки
(ответить)
Шеффилд - ГЕГЕМОНСИ 1-5
(ответить)
В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили хозяев со счётом 4:1.
Как сообщает Opta Sport, на данный момент «Манчестер Сити» сравнялся с рекордной победной серией для команды высшего дивизиона английского футбола во всех соревнованиях, выиграв каждый из своих последних 14 матчей (10 матчей в АПЛ и по две встречи в Кубке Англии и Кубке английской лиги). Такую же победную серию показали футболисты «Престон Норт Энда», установленную в 1892 году и «Арсенала», показанную «канонирами» в 1987 году.
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Синие животные,Я на вашу всю синюю семейку Свой Ху ..Й положил
хахаха
(ответить)
Мандачестер Пенальтед насосал 19 титулов уже? КАРТОНПУЛЬ ТОЖЕ МОЖЕТ
(ответить)
предсказываю уверенную победку Шеффилда против пенсов
(ответить)
Бля, ну как падал на пенку портовая шлюха египетская, это отдельный ор)))
(ответить)
с лестером уже кабак будет, хоть посмотрим кто таков
(ответить)
МС по праву возьмет чемпик, ЛФК даже с Клоппом хлебает гoвно благодаря своему руководству.
(ответить)
06.02.2021 23:29
mafia
вангую скаму уверенную победу на классе
07.02.2021 11:47
mafia
Уверенная победа лузерки на классе)))
_____________________________________
бля не благодарите) начинаю верить в свои силы
(ответить)
Вые6али портовую шлюху в её же гадюшники))
(ответить)
Спасибо Алиссону, что прекратил эти мучения. Теперь можно смотреть чемпионат без особого напряжения.
Благо вернулись Жота, куплены защитники для ЛЧ.
Там еще попылит ЛФК
(ответить)
Не расстраиваемся, красная братва, на радостной пидрофауне. По факту - счёт 1-1. 4-ый гол забили уже когда все бросили играть из-за дурацких ошибок кипера. Зато возьмём ЛЧ, а за кубком АПЛ вернёмся в следующем сезоне. YNWA друзья, прорвёмся.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий