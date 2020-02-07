Моуриньо уверен, что Сон подпишет новый контракт

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что нападающий Сон Хен Мин подпишет новый контракт.

Слухи о том, что Сон должен заключить новую сделку, ходят уже несколько месяцев, и после победы 2:0 над "Вест Бромвичем" в воскресенье Моуриньо попросили прояснить ситуацию.



Оказывается, пока переговоры сторон поставлены на паузу, однако Жозе спокоен за будущее 28-летнего южнокорейца, который в воскресенье забил свой 13-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Будущее Сона — это не проблема, его контракт все еще действителен пару лет, если не ошибаюсь. Возможно, даже три. Убежден, нужно просто дождаться правильного момента".



"Учитывая всю эту ситуацию в мире, ситуацию с COVID, сейчас неподходящий момент для игроков и клубов обсуждать контракты, потому что столь многие люди теряют работу и сталкиваются с трудностями. Убежден, когда жизнь наладится, клуб и Сонни довольно легко придут к решению", — цитирует Моуриньо Evening Standard.