"Челси" может побороться за Санчо

"Челси" может вступить в борьбу за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как известно, Санчо является давней трансферной целью "Манчестер Юнайтед", однако прошлым летом "красные дьяволы" отказались платить запрошенные 108 миллионов фунтов за игрока сборной Англии.



Ранее на текущей неделе немецкая пресса сообщила, что тяжелая экономическая ситуация в футболе заставляет "Боруссию" снизить цену за Джейдона до 88 млн. фунтов.



Однако "Юнайтед" еще дважды подумает, прежде чем возвращаться за Санчо, особенно в свете инвестированных 37 млн. фунтов в перспективного Амада Диалло и не самой яркой игры Джейдона в нынешнем сезоне.



Все это может оказаться на руку "Челси", который с одобрения своего нового главного тренера Томаса Тухеля готов включиться в борьбу за экс-юниора "Манчестер Сити".



Как утверждает Sport1, лондонский клуб "очень заинтересован" в 20-летнем Санчо.