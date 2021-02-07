Каскарино: "Я даже не знал, что Обамеянг был на поле"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино раскритиковал вингера Виллиана и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала".

Накануне "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Астон Виллы", ничем не сумев ответить на гол Олли Уоткинса, забитый уже на второй минуте.



Пытаясь переломить игру, во втором тайме главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил на замену Виллиана и Обамеянга, которые на двоих получают свыше 600 тысяч фунтов в неделю, но которые в очередной раз не смогли повести команду за собой.



"Арсенал" остался разочарован. Больше всего "Арсенал" расстроен тем, какую игру показали два этих обладающих мастерством игрока, выйдя на замену. Виллиан выглядел жалко, он постоянно терял мяч, а Обамеянг..."



"Это два первоклассных игрока, которые чертовски много повидали в футболе, но они выходят и совершенно себя не проявляют. Что касается Обамеянга, то я даже не знал, что он был на поле".



"Он слишком незаметен в этом году как для игрока, который должен менять ход матчей и делать результат", — сообщил Каскарино talkSPORT.