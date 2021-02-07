Александер-Арнольд признал, что не на высоте в этом сезоне

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признал, что не показывает своей лучшей игры в этом сезоне.

В предыдущие два сезона Александер-Арнольд был практически образцом игры современного крайнего защитника, однако в этой кампании Трент уже не так эффективен в атаке, а слабость центра защиты обнажает его пробелы в оборонительных действиях.



Впрочем, 22-летний англичанин признает наличие проблем и готов работать над собой для возвращения в свое нормальное состояние.



"Нет, я не чувствую, что играю на том же уровне, как и в прошлом сезоне, хотя временами мне кажется, что я играю довольно неплохо. В последнее время я пытаюсь вернуться в свой прежний ритм. В этом отношении сезон складывается тяжело для меня".



"Важно вернуться в свой ритм и снова сделать так, чтобы у тебя все получалось естественны образом. Это довольно сложно, однако оправданий быть не может. Я хочу быть полезным и играть как можно лучше, помогая команде выигрывать матчи. Это то, к чему я стремлюсь", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.