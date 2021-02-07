"Ливерпуль" приедет в Будапешт вместо Лейпцига

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "РБ Лейпциг" и "Ливерпулем" состоится не в Германии, а в Венгрии.

Напомним, накануне стало известно, что "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" могут сыграть в Лондоне или Будапеште 16 февраля, потому что из-за введенных в Германии карантинных мер мерсисайдцев не пускают в страну.



В конце концов было решено, что формально домашний матч "РБ Лейпциг" проведет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Дата и время начало встречи остаются неизменными.



Добавим, что ответный матч 1/8 финала состоится на "Энфилде" 10 марта.

