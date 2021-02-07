"Вест Хэм" подал апелляцию на удаление Соучека

"Вест Хэм" направил апелляцию в FA на удаление своего полузащитника Томаша Соучека в матче против "Фулхэма".

Не принесшее голов лондонское дерби на "Крэйвен Коттадж" накануне "Вест Хэм" был вынужден завершать вдесятером после того, как рефери Майк Дин удалил Соучека за грубую игру против Александара Митровича.



Получив инструкции от своего видеоассистента Ли Мейсона, Дин лично сходил к монитору у бровки и показал Томашу прямую красную карточку.



Как кажется, Соучек без умысла поднял локоть, которым задел Митровича по лицу. Даже сам Александр сказал Дину, что Томаш не заслуживает удаления, но рефери поступил по-своему.



Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес был крайне возмущен решением Дина, и теперь Ассоциации предстоит рассмотреть соответствующую апелляцию.



В случае провала Соучек будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэма", а также на поединок Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в ближайший вторник.



