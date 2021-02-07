Фернандеш раскритиковал защитников "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш раскритиковал игру своей команды в обороне после упущенной победы против "Эвертона".

В домашнем матче против "ирисок" "красные дьяволы" позволили сопернику не только быстро отыграть два гола в начале второго тайма, сделав счет 2:2, но и избежать поражения на исходе компенсированного времени — 3:3.



Фернандеш разочарован тем, что старания его самого и его партнеров по атаке сводятся на нет защитниками, которые дают сопернику забивать легкие голы.



"Думаю, мы упустили победу, мы дважды теряли нити игры. Потому что это очень плохо, когда ты ведешь 2:0 к перерыву и начинаешь второй тайм таким образом, как мы".



"Мы пропускаем голы в каждом матче, мы много пропускаем, а дома пропускаем слишком много".



"У нас слишком много плохих результатов дома, и это недопустимо. Думаю, мы должны были выигрывать матч. Ведя в счете 2:0, ты обязан побеждать. Теперь это уже не важно".



"Ты пропускаешь два гола, затем снова выходишь вперед, и пропустить после этого еще раз просто нельзя — особенно таким образом, после штрафного с середины поля", — цитирует Фернадеша Daily Mail.