Скоулз: "Это большой удар по шансам "Юнайтед" на чемпионство"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал ничью 3:3 с "Эвертоном" большим ударом по шансам "красных дьяволов" завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Гол Доминика Калверт-Левина на исходе компенсированного времени оставил "Юнайтед" без победы в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", и теперь "дьяволы" находятся в двух очках позади лидирующего "Манчестер Сити", который имеет два матча в запасе.



По мнению Скоулза, переломным моментом матча стала вынужденная замена Поля Погба в концовке первого тайма. Однако Пол призывает свой бывший клуб не опускать руки после этой неудачи.



"Конечно, если говорить об их надеждах завоевать титул, то это большой удар по ним".



"У меня есть ощущение, что уход с поля Поля Погба стал важным моментом матча. Думаю, до его замены они полностью контролировали игру. Вышел Фред, и они потеряли контроль над центром поля".



"Гомеш, Дукуре и Том Дэвис стали выигрывать борьбу в центре поля, и это повлияло на "Юнайтед". А пропустить столь поздний гол — это неприятно".



"Можно ли сказать, что они совсем выбыли из гонки? Думаю, теперь будет сложно побороться за титул. Однако они должны продолжать идти вперед, продолжать сражаться, продолжать верить", — цитирует Скоулза Daily Mail.