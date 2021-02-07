23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 7 февраля, четырьмя поединками продолжится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ 15:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" впервые с ноября 2012 потерпел три поражения подряд в Премьер-Лиге, но новость о скором возвращении Харри Кейна должна подбодрить "шпор". "Вест Бромвич" не получил особого импульса после назначения Сэма Эллардайса, пропустив 26 голов в девяти матчах чемпионата при новом главном тренере. "Дрозды" одержали только одну победу в 14 последних выездах к "шпорам" во всех соревнованиях.



В лазарете "Тоттенхэма" остаются Серхио Регилон, Джовани Ло Чельсо и Кейн. Деле Алли под вопросом из-за растяжения икроножной мышцы.



"Вест Бромвич" готов бросить в бой своих новичков Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Окая Йокушлу.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



Удаление Давида Луиса помогло "Вулверхэмптону" одолеть "Арсенал" посреди недели, прервав свою восьмиматчевую серию без побед в Премьер-Лиге. "Лестер" потерпел только одно поражение в девяти последних поединках чемпионата, а по количеству набранных на выезде очков в этом сезоне уступает только "Манчестер Юнайтед". В 19 последних выездах на "Молинью" с учетом всех соревнований "лисы" одержали лишь две победы.



Сразу несколько игроков "Вулверхэмптона", включая Ромена Саисса, под вопросом. Райан Аит-Нури, Хонни, Марсал и Рауль Хименес точно не сыграют.



"Лестер" будет лишен Весле Фофана, Тимоти Кастаня и Денниса Прата, но Уилфрид Ндиди и Джейми Варди могут вернуться.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



Над "Ливерпулем" нависла угроза проиграть три подряд домашних матча в чемпионате, чего "Энфилд" не видел с 1963 года. По потерянным очкам "красные" уже в 10 баллах позади "Манчестер Сити", что обязывает их играть на победу. "Горожане" могут продлить свою победную серию до 14 матчей с учетом всех соревнований и не пропустить в седьмом поединке Премьер-Лиги подряд. "Ливерпуль" не проигрывает "Сити" на "Энфилде" уже 17 встреч в рамках высшего дивизиона.



"Ливерпуль" устроит фитнес тест для Алиссона, Фабиньо и Садио Мане. Озан Кабак и Бен Дэвис ожидает своего дебюта. Для Жоэля Матипа этот сезон уже завершен.



"Сити" по-прежнему вынужден обходиться без Натана Аке, Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 22:15 Онлайн-трансляция



"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему последний, но при этом выглядит совершенно другой командой, выиграв пять из семи последних матчей с учетом всех соревнований. "Челси" набрал семь очков в трех поединках при Томасе Тухеле — как и в восьми заключительных играх при Фрэнке Лэмпарде. "Клинки" одержали три победы в четырех последних домашних встречах с "синими" в Премьер-Лиге, включая 3:0 в прошлом сезоне.



Из-за условий арендного соглашения "Шеффилд Юнайтед" не сможет задействовать Итана Ампаду. Джордж Болдок имеет некоторые проблемы с задней поверхностью бедра. Могут вернуться Бен Осборн и Энда Стивенс.



"Челси", вероятно, не сможет задействовать Тиаго Силву, который травмировался против "Тоттенхэма". Курт Зума и Кай Хаверц получили небольшие повреждения на тренировке и находятся под вопросом.