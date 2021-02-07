Мерсон: "Лингард должен покинуть "Юнайтед" насовсем"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что для полузащитника "Вест Хэма" Джесси Лингарда нет пути назад в "Манчестер Юнайтед".

Отправляя Лингарда в аренду в "Вест Хэм" на вторую половину сезона, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что у Джесси по-прежнему есть будущее на "Олд Траффорд".



Однако Мерсону кажется, что Сульшер думает лишь о том, чтобы выгоднее продать Лингарда, да и самому Джесси нет места в "Юнайтед".



"У Джесси Лингарда нет будущего в "Манчестер Юнайтед", и он должен покинуть "Олд Траффорд" насовсем".



"Оле Гуннар Сульшер сказал все правильно, он хотел придать ему уверенности на время аренды в "Вест Хэме", чтобы затем он вернулся".



"Однако он лишь пытается поднять трансферную стоимость Лингарда. Думаю, ему нужно двигаться дальше. Глядя на "Юнайтед" во всех этих матчах, он сюда не вписывается".



"Ему уже не 21. Это не молодежь, которую "Арсенал" отправляет набираться опыта", — сообщил Мерсон в эфире.