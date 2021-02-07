Невилл видит в Премьер-Лиге трех игроков мирового уровня

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что сейчас в Премьер-Лиге есть три игрока мирового уровня.

Премьер-Лига давно снискала репутацию лучшей лиги в мире, хотя английский футбол нередко упрекают за недостаток звезд первой величины.



Однако Невилл готов привести имена трех таких игроков, включая нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который покорил Гари своим роскошным голом в недавнем матче против "Вест Хэма".



"Мы очень редко навешиваем на кого-либо ярлык игрока мирового уровня, но у нас в Премьер-Лиге действительно есть игроки мирового уровня".



"Во-первых, Кевин Де Брюйне. Думаю, Алиссон — голкипер мирового уровня. Салах — нападающий мирового уровня".



"Его (Салаха) первое и второе касание в эпизоде со вторым голом против "Вест Хэма" — это нечто особенное. Невероятный гол. Один из лучших, что я видел. Уж в этом сезоне — точно. Я не говорю, что никогда не видел гола лучше, потому что мы становились свидетелями замечательных голов за все эти сезоны. Когда мы смотрели матч дома, каждый просто воскликнул: "Вау, вот это гол!" — сообщил Невилл в эфире.