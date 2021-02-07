Фернандиньо может стать ассистентом Гвардиолы

"Манчестер Сити" предложил своему полузащитнику Фернандиньо войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.

Фернандиньо выступает за "Сити" после своего перехода из "Шахтера" в 2013 году. За это время бразильский опорник выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и пять Кубков Лиги.



Фернандиньо остается важной фигурой в раздевалке "горожан", однако его контракт истекает в конце сезона. Кроме того, в мае бразильцу исполнится 36 лет.



Ранее Фернандиньо связывали с возвращением на родину по окончании сезона, однако ветеран может выбрать другой путь.



"Его контракт истекает, и отсюда много спекуляций. Он является примером для подражания в "Сити" — не только на поле, но и за его пределами".



"Не знаю, известно ли вам, что у него даже есть предложение войти в штаб Пепа в качестве ассистента".



"Мы очень заинтересованы в нем, потому что он очень хорош на поле и превосходен за его пределами. Однако в данный момент мы не ведем переговоров с Фернандиньо или его агентами", — сообщил директор "Атлетико Минейро" Родриго Каэтано O Tempo.