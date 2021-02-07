Погба получил мышечную травму против "Эвертона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил мышечную травму в матче против "Эвертона".

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер специально дал передышку Погба во время победы 9:0 над "Саутгемптоном" в минувший вторник, чтобы Поль подошел свежим к противостоянию с "Эвертоном".



Однако субботний матч на "Олд Траффорд" (3:3) был завершен для Погба еще в первом тайме. Поль получил травму, отдавая пас на Виктора Линделефа, сразу опустившись на газон и попросив о замене.



Теперь правое бедро 27-летнего француза должны осмотреть медики, и Сульшеру остается надеяться, что набравший отличную форму игрок не задержится в лазарете.



"Похоже, это мышечная травма, его бедро. Мы обследуем его завтра и посмотрим, насколько все плохо. Надеюсь, не слишком. Он не мог продолжать игру, и на пришлось его заменить", — цитирует Сульшера The Independent.