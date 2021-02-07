"Юнайтед" упустил победу против "Эвертона" на последней секунде

"Манчестер Юнайтед" упустил победу в домашнем противостоянии с "Эвертоном", позволив сопернику сравнять счет буквально на последней секунде матча — 3:3.

Относительно победы 9:0 над "Саутгемптоном" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял лишь одного игрока, выпустив Поля Погба вместо Фреда.



В старт "ирисок" вернулись Майкл Кин, Том Дэвис и Хамес Родригес, заменив Йерри Мину, Гульфи Сигурдссона и Алекса Ивоби.



Начало матча хозяева провели осторожно, а гости — даже робко. Самым заметным событием стартового отрезка, ввиду отсутствия моментов, стал слаломный проход Виктора Линделефа через полполя. Шведский защитник был остановлен уже в чужой штрафной.



Постепенно "Эвертон" чуть освоился, расправил плечи — и пропустил. Это случилось на 24-й минуте, когда Маркус Рэшфорд выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где Эдинсон Кавани, открывшийся за спиной Майкла Кина, пробил головой — 1:0.



Открыв счет, "Юнайтед" установил контроль над игрой, но атаковал по-прежнему не слишком убедительно. Впрочем, это не помешало "дьяволам" удвоить счет в концовке тайма. Бруну Фернандеш нанес крученый удар с подступов к штрафной, и мяч занырнул под перекладину — 2:0.



Перед самым уходом команд на перерыв "ириски" могли отыграть один гол, но Доминику Калверт-Левину, убежавшему в прорыв по центру, не удалось попасть по воротам.



Второй тайм начался с того, что Люк Шоу нанес плотный удар с линии штрафной, но Робин Ольсен, сменщик Джордана Пикфорда, кулаками отбил мяч.



Тут же гости ответили своим моментом. Калверт-Левин ушел от Харри Магуайра как от стоячего и нанес удар с острого угла. Давид Де Хеа среагировал, но отразил мяч прямо на Абдулая Дукуре, который сыграл на добивании – 2:1.



А уже на 52-й минуте счет стал равным. Дукуре подхватил мяч на правом краю чужой штрафной и сделал диагональную передачу назад на Хамеса, который чуть подработал мяч и без промедления пробил с левой ноги — 2:2.



Несмотря на такой внезапный двойной залп "ирисок", вскоре "дьяволы" пришли в себя и принялись искать свой третий гол. На 63-й минуте Рэшфорд вышел на удар по левому краю штрафной, но пробить Ольсена не смог.



"Юнайтед" продолжал оказывать давление, и на 70-й минуте Скотт Мактоминей выиграл борьбу на втором этаже после навеса Шоу со штрафного — 3:2.



Гостям терять было нечего, но лишь в самой концовке у них стало что-то получаться впереди. "Эвертон" смог подвергнуть соперника, хотя с моментами было туго.



Хозяева держались, но буквально на последней секунде "ирискам" удалось избежать поражения. После подачи штрафного Кин сделал скидку на Калверт-Левина, а тот протолкнул мяч в ворота — 3:3.



"Юнайтед" провел довольно качественный матч за исключением того, очень легко позволил своему сопернику отыграть два гола в начале второго тайма и не удержал победный счет. Эта ничья — в пользу "Манчестер Сити".



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче