"Юнайтед" упустил победу против "Эвертона" на последней секунде

Доминик Калверт-Левин и Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" упустил победу в домашнем противостоянии с "Эвертоном", позволив сопернику сравнять счет буквально на последней секунде матча — 3:3.

Относительно победы 9:0 над "Саутгемптоном" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял лишь одного игрока, выпустив Поля Погба вместо Фреда.

В старт "ирисок" вернулись Майкл Кин, Том Дэвис и Хамес Родригес, заменив Йерри Мину, Гульфи Сигурдссона и Алекса Ивоби.

Начало матча хозяева провели осторожно, а гости — даже робко. Самым заметным событием стартового отрезка, ввиду отсутствия моментов, стал слаломный проход Виктора Линделефа через полполя. Шведский защитник был остановлен уже в чужой штрафной.

Постепенно "Эвертон" чуть освоился, расправил плечи — и пропустил. Это случилось на 24-й минуте, когда Маркус Рэшфорд выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где Эдинсон Кавани, открывшийся за спиной Майкла Кина, пробил головой — 1:0.

Открыв счет, "Юнайтед" установил контроль над игрой, но атаковал по-прежнему не слишком убедительно. Впрочем, это не помешало "дьяволам" удвоить счет в концовке тайма. Бруну Фернандеш нанес крученый удар с подступов к штрафной, и мяч занырнул под перекладину — 2:0.

Перед самым уходом команд на перерыв "ириски" могли отыграть один гол, но Доминику Калверт-Левину, убежавшему в прорыв по центру, не удалось попасть по воротам.

Второй тайм начался с того, что Люк Шоу нанес плотный удар с линии штрафной, но Робин Ольсен, сменщик Джордана Пикфорда, кулаками отбил мяч.

Тут же гости ответили своим моментом. Калверт-Левин ушел от Харри Магуайра как от стоячего и нанес удар с острого угла. Давид Де Хеа среагировал, но отразил мяч прямо на Абдулая Дукуре, который сыграл на добивании – 2:1.

А уже на 52-й минуте счет стал равным. Дукуре подхватил мяч на правом краю чужой штрафной и сделал диагональную передачу назад на Хамеса, который чуть подработал мяч и без промедления пробил с левой ноги — 2:2.

Несмотря на такой внезапный двойной залп "ирисок", вскоре "дьяволы" пришли в себя и принялись искать свой третий гол. На 63-й минуте Рэшфорд вышел на удар по левому краю штрафной, но пробить Ольсена не смог.

"Юнайтед" продолжал оказывать давление, и на 70-й минуте Скотт Мактоминей выиграл борьбу на втором этаже после навеса Шоу со штрафного — 3:2.

Гостям терять было нечего, но лишь в самой концовке у них стало что-то получаться впереди. "Эвертон" смог подвергнуть соперника, хотя с моментами было туго.

Хозяева держались, но буквально на последней секунде "ирискам" удалось избежать поражения. После подачи штрафного Кин сделал скидку на Калверт-Левина, а тот протолкнул мяч в ворота — 3:3.

"Юнайтед" провел довольно качественный матч за исключением того, очень легко позволил своему сопернику отыграть два гола в начале второго тайма и не удержал победный счет. Эта ничья — в пользу "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2021 01:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 07.02.2021 01:36 # gucman
    Какой нах юнайтед?) Для массовки, разве что. Это клуб прошлого, ныне еле попадающий в топ-6. Не смешите)

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  2. dendi 07.02.2021 01:34 # dendi
    короч, вертел на хую и пинсов и муму и ирисок, но сегодня зларадствовать над клубом пидорасов не буду, все таки хороший матч подарили, даже и здорово, что ничейка, было бы хреново, если бы кто нить из этих петушар выйграл бы, а так я даже сериальчик на паузу поставил

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  3. dallaslp 07.02.2021 01:31 # dallaslp
    Михайло, вью Кина фастом или я тебя угандошу!

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  4. mickey 07.02.2021 01:28 # mickey
    Пока такие днища в центре защиты будут играть, все старания атаки продолжат сводится на «нет», отсюда и куча проебаных очков.

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  5. bezviz 07.02.2021 01:26 # bezviz
    АХАХАХАХА черти епаные всосали четко)))

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  6. mrchuk 07.02.2021 01:26 # mrchuk
    Следующие 6 игр Ман Сити. Думаю еще будет интересно
    Liverpool (Away)
    Tottenham (Home)
    Everton (Away)
    Arsenal (Away)
    West Ham (Home)
    Man. United (Home)

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  7. superperez101 07.02.2021 01:25 # superperez101
    команду тащит португалец и кавани
    рэшфорт как был дебилом так и есть
    он походу всегда будет брать мяч и тащить аля марадона, вместотого чтобы отдать или обыграться с кем-нибудь

    и бежит бежит пока не упадет. как марсик.
    в этом плане гринвуд умнее их обоих.
    если не будет плясать как джесси а слушать дядю кавани вырастет в топище лютое

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  8. lemass 07.02.2021 01:25 # lemass
    То, что ждут от МЮ невероятного меня лично очень радует, все-таки самый крутой клуб в мире, но я умею ждать от норм тренера трофеев, тому же Ферги нужно было 4 сезона, Клопу тоже, с хуяли Суперзамена должен прям сразу? Уле очень хорош, команда строится. Я вижу, что он не просто разовый чемпик хочет, он строит всеми любимый Манчестер Юнайтел, который и чемпик берет и лч выигрывает. Да кому я? Только болелы МЮ могли и чемпику порадоваться и победе в ЛЧ в одном сезоне.

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  9. shamrock 07.02.2021 01:20 # shamrock
    самое прекрасное что олег возможно отработает контракт до конца.
    владельцы по крайней мере не замечают эту иллюзию того что команда якобы идёт в верном направлении. но олег в душе не ебёт чо творит, ещё с лицом дауна лыбится во время матчей лоооол. крч скюм в жопе, и это прекрасно!

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  10. wolfsmensch 07.02.2021 01:16 # wolfsmensch
    кстати, не знаю что фаны других клубов кипишуют и скалятся. лучше такой матч чем недавний челси-тоттенхэм. да и результат должен по идее устраивать всех и каждого))

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  11. superperez101 07.02.2021 01:16 # superperez101
    магваер еще повеселил. упал и лежит
    ахаха сука, я чуть с дивана не упал
    такое полено косолапое за 80 мультов

    ну и коментатор вишенка на торте этого безумия, заднеприводный слепошарый алхазов

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  12. lemass 07.02.2021 01:14 # lemass
    Клоп четыре сезона шел к картонке, а МЮ должен прям сразу настоящий кубок) але, все будет.

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  13. sausage 07.02.2021 01:13 # sausage
    Сульшер конечно виноват, что не научил пока команду извлекать результат из своего преимущества, но игрокам же тоже платят деньги, они должны понимать, что в таких матчах пинать хуи не прокатит, там у руля не Мойес, а сам папа Карло. Д
    PS На Магвайре конкретное нарушение было, хоть он конечно и еблан, что выключился сразу без свистка.

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  14. superperez101 07.02.2021 01:13 # superperez101
    классный матч выдали команды
    вротарь конечно у ирисок дно, третий гол пустышка. из ничего
    первые два - красота, да
    ну и эвертон тоже молодцы

    а я чуть не выключил в перерыве))

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  15. lemass 07.02.2021 01:12 # lemass
    Оналитеги набежали после доставки хавки людям вроде меня.

    Это футбол, так строится команда. Норм все. Эве повезло.
    Манчестер Юнайтед сегодня меня устраивает. Чемпик эта тима возьмет не в этом, так в следующем. Это очевидно. Уле суперзамена!

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  16. imf-tau 07.02.2021 01:10 # imf-tau
    Лучшая игра по командным действиям была в сезоне. Мяч хорошо ходил, контроль, отличные и разнообразные моменты. Все три гола создали сами. Первый тайм был идеальным имхо.

    А по итогу - 3 раза расслабились - 3 получили, Хея виноват в 1.5 точно. Иногда от него надо пойти в жесткий контакт, а не быть девочкой, щемясь на линии и в последний момент понимая, что "Ой, я опять обосрался" и пытаться выскочить. И опять 3 в створ Эве - 3 мяча, 0 сейвов, при том что работы у него было нее так-то много.

    Возможно вносить изменения в защиту в конце с Туанзебе было неправильным, но так к Олегу у меня нет претензий хороший стартовый состав, играли мы хорошо. Но стандарты пора тренировать.

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  17. hammersmith 07.02.2021 01:10 # hammersmith
    Настоящие чемпионы. С победой.

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  18. wolfsmensch 07.02.2021 01:09 # wolfsmensch
    топовая игра! в особенности со стороны МЮ. хз как можно было так расплескать преимущество на ровном месте. Жаль-жаль. Ну за Анчи и рака-эве порадуюсь тогда)

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  19. lfcynwa 07.02.2021 01:09 # lfcynwa
    Поздравляю всех фанов мю с 61летней годовщиной!

    Всем здоровья и счастья братишки

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  20. brown-ale 07.02.2021 01:08 # brown-ale
    Магваер сегодня был бревном похлеще моей бывшей.

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