"Юнайтед" упустил победу против "Эвертона" на последней секунде
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в домашнем противостоянии с "Эвертоном", позволив сопернику сравнять счет буквально на последней секунде матча — 3:3.
Относительно победы 9:0 над "Саутгемптоном" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял лишь одного игрока, выпустив Поля Погба вместо Фреда.
В старт "ирисок" вернулись Майкл Кин, Том Дэвис и Хамес Родригес, заменив Йерри Мину, Гульфи Сигурдссона и Алекса Ивоби.
Начало матча хозяева провели осторожно, а гости — даже робко. Самым заметным событием стартового отрезка, ввиду отсутствия моментов, стал слаломный проход Виктора Линделефа через полполя. Шведский защитник был остановлен уже в чужой штрафной.
Постепенно "Эвертон" чуть освоился, расправил плечи — и пропустил. Это случилось на 24-й минуте, когда Маркус Рэшфорд выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где Эдинсон Кавани, открывшийся за спиной Майкла Кина, пробил головой — 1:0.
Открыв счет, "Юнайтед" установил контроль над игрой, но атаковал по-прежнему не слишком убедительно. Впрочем, это не помешало "дьяволам" удвоить счет в концовке тайма. Бруну Фернандеш нанес крученый удар с подступов к штрафной, и мяч занырнул под перекладину — 2:0.
Перед самым уходом команд на перерыв "ириски" могли отыграть один гол, но Доминику Калверт-Левину, убежавшему в прорыв по центру, не удалось попасть по воротам.
Второй тайм начался с того, что Люк Шоу нанес плотный удар с линии штрафной, но Робин Ольсен, сменщик Джордана Пикфорда, кулаками отбил мяч.
Тут же гости ответили своим моментом. Калверт-Левин ушел от Харри Магуайра как от стоячего и нанес удар с острого угла. Давид Де Хеа среагировал, но отразил мяч прямо на Абдулая Дукуре, который сыграл на добивании – 2:1.
А уже на 52-й минуте счет стал равным. Дукуре подхватил мяч на правом краю чужой штрафной и сделал диагональную передачу назад на Хамеса, который чуть подработал мяч и без промедления пробил с левой ноги — 2:2.
Несмотря на такой внезапный двойной залп "ирисок", вскоре "дьяволы" пришли в себя и принялись искать свой третий гол. На 63-й минуте Рэшфорд вышел на удар по левому краю штрафной, но пробить Ольсена не смог.
"Юнайтед" продолжал оказывать давление, и на 70-й минуте Скотт Мактоминей выиграл борьбу на втором этаже после навеса Шоу со штрафного — 3:2.
Гостям терять было нечего, но лишь в самой концовке у них стало что-то получаться впереди. "Эвертон" смог подвергнуть соперника, хотя с моментами было туго.
Хозяева держались, но буквально на последней секунде "ирискам" удалось избежать поражения. После подачи штрафного Кин сделал скидку на Калверт-Левина, а тот протолкнул мяч в ворота — 3:3.
"Юнайтед" провел довольно качественный матч за исключением того, очень легко позволил своему сопернику отыграть два гола в начале второго тайма и не удержал победный счет. Эта ничья — в пользу "Манчестер Сити".
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче
07.02.2021 01:00
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Последние комментарии:
Какой нах юнайтед?) Для массовки, разве что. Это клуб прошлого, ныне еле попадающий в топ-6. Не смешите)
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короч, вертел на хую и пинсов и муму и ирисок, но сегодня зларадствовать над клубом пидорасов не буду, все таки хороший матч подарили, даже и здорово, что ничейка, было бы хреново, если бы кто нить из этих петушар выйграл бы, а так я даже сериальчик на паузу поставил
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Михайло, вью Кина фастом или я тебя угандошу!
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Пока такие днища в центре защиты будут играть, все старания атаки продолжат сводится на «нет», отсюда и куча проебаных очков.
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АХАХАХАХА черти епаные всосали четко)))
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Следующие 6 игр Ман Сити. Думаю еще будет интересно
Liverpool (Away)
Tottenham (Home)
Everton (Away)
Arsenal (Away)
West Ham (Home)
Man. United (Home)
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команду тащит португалец и кавани
рэшфорт как был дебилом так и есть
он походу всегда будет брать мяч и тащить аля марадона, вместотого чтобы отдать или обыграться с кем-нибудь
и бежит бежит пока не упадет. как марсик.
в этом плане гринвуд умнее их обоих.
если не будет плясать как джесси а слушать дядю кавани вырастет в топище лютое
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То, что ждут от МЮ невероятного меня лично очень радует, все-таки самый крутой клуб в мире, но я умею ждать от норм тренера трофеев, тому же Ферги нужно было 4 сезона, Клопу тоже, с хуяли Суперзамена должен прям сразу? Уле очень хорош, команда строится. Я вижу, что он не просто разовый чемпик хочет, он строит всеми любимый Манчестер Юнайтел, который и чемпик берет и лч выигрывает. Да кому я? Только болелы МЮ могли и чемпику порадоваться и победе в ЛЧ в одном сезоне.
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самое прекрасное что олег возможно отработает контракт до конца.
владельцы по крайней мере не замечают эту иллюзию того что команда якобы идёт в верном направлении. но олег в душе не ебёт чо творит, ещё с лицом дауна лыбится во время матчей лоооол. крч скюм в жопе, и это прекрасно!
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кстати, не знаю что фаны других клубов кипишуют и скалятся. лучше такой матч чем недавний челси-тоттенхэм. да и результат должен по идее устраивать всех и каждого))
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магваер еще повеселил. упал и лежит
ахаха сука, я чуть с дивана не упал
такое полено косолапое за 80 мультов
ну и коментатор вишенка на торте этого безумия, заднеприводный слепошарый алхазов
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Клоп четыре сезона шел к картонке, а МЮ должен прям сразу настоящий кубок) але, все будет.
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Сульшер конечно виноват, что не научил пока команду извлекать результат из своего преимущества, но игрокам же тоже платят деньги, они должны понимать, что в таких матчах пинать хуи не прокатит, там у руля не Мойес, а сам папа Карло. Д
PS На Магвайре конкретное нарушение было, хоть он конечно и еблан, что выключился сразу без свистка.
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классный матч выдали команды
вротарь конечно у ирисок дно, третий гол пустышка. из ничего
первые два - красота, да
ну и эвертон тоже молодцы
а я чуть не выключил в перерыве))
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Оналитеги набежали после доставки хавки людям вроде меня.
Это футбол, так строится команда. Норм все. Эве повезло.
Манчестер Юнайтед сегодня меня устраивает. Чемпик эта тима возьмет не в этом, так в следующем. Это очевидно. Уле суперзамена!
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Лучшая игра по командным действиям была в сезоне. Мяч хорошо ходил, контроль, отличные и разнообразные моменты. Все три гола создали сами. Первый тайм был идеальным имхо.
А по итогу - 3 раза расслабились - 3 получили, Хея виноват в 1.5 точно. Иногда от него надо пойти в жесткий контакт, а не быть девочкой, щемясь на линии и в последний момент понимая, что "Ой, я опять обосрался" и пытаться выскочить. И опять 3 в створ Эве - 3 мяча, 0 сейвов, при том что работы у него было нее так-то много.
Возможно вносить изменения в защиту в конце с Туанзебе было неправильным, но так к Олегу у меня нет претензий хороший стартовый состав, играли мы хорошо. Но стандарты пора тренировать.
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Настоящие чемпионы. С победой.
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топовая игра! в особенности со стороны МЮ. хз как можно было так расплескать преимущество на ровном месте. Жаль-жаль. Ну за Анчи и рака-эве порадуюсь тогда)
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Поздравляю всех фанов мю с 61летней годовщиной!
Всем здоровья и счастья братишки
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Магваер сегодня был бревном похлеще моей бывшей.
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