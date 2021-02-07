"Ливерпуль" обдумывает покупку Рафиньи
Вингер "Лидса" Рафинья может стать целью для "Ливерпуля" на летнее трансферное окно.
В данный момент "Ливерпуль" обдумывает варианты по укреплению своей атаки, которая в этом сезоне все чаще дает сбои, и в качестве возможного кандидата на правый фланг "красные" рассматривают как раз Рафинью.
Рафинья присоединился к "Лидсу" только в октябре, будучи купленным у "Ренна" за 17 миллионов фунтов плюс бонусы. 24-летний бразилец проявляет себя с лучшей стороны, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи в 16 матчах Премьер-Лиги.
Как сообщает Football Insider со ссылкой на свой источник в "Ливерпуле", скауты мерсисайдского клуба "потрясены" игрой Рафиньи за команду Марсело Бьелсы и готовы рекомендовать этого футболиста Юргену Клоппу к покупке.
Вместе с тем ожидается, что "Ливерпуль" будет не единственным претендентом на Рафинью грядущим летом.
07.02.2021 00:05
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
заипала помойка колбасная разрушать хорошие команды. уже пол апл так развалили..соунси, святые, теперь уже лидс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий