"Ливерпуль" обдумывает покупку Рафиньи

Вингер "Лидса" Рафинья может стать целью для "Ливерпуля" на летнее трансферное окно.

В данный момент "Ливерпуль" обдумывает варианты по укреплению своей атаки, которая в этом сезоне все чаще дает сбои, и в качестве возможного кандидата на правый фланг "красные" рассматривают как раз Рафинью.



Рафинья присоединился к "Лидсу" только в октябре, будучи купленным у "Ренна" за 17 миллионов фунтов плюс бонусы. 24-летний бразилец проявляет себя с лучшей стороны, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи в 16 матчах Премьер-Лиги.



Как сообщает Football Insider со ссылкой на свой источник в "Ливерпуле", скауты мерсисайдского клуба "потрясены" игрой Рафиньи за команду Марсело Бьелсы и готовы рекомендовать этого футболиста Юргену Клоппу к покупке.



Вместе с тем ожидается, что "Ливерпуль" будет не единственным претендентом на Рафинью грядущим летом.