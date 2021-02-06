Умтити отверг "Ливерпуль" в январе

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити отказался перейти в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Потеряв с травмой Жоэля Матипа, который в этом сезоне уже не сыграет, "Ливерпуль" был вынужден срочно выйти на трансферный рынок в январе для укрепления центра обороны.



Как сообщает The Athletic, на исходе января чемпионы Премьер-Лиги сделали запрос насчет 27-летнего Умтити, который из-за перенесенной травмы сыграл лишь пять матчей в этом сезоне Ла Лиги.



Однако Самюэль отверг интерес "Ливерпуля" и решил продолжить борьбу за место в стартовом составе "Барселоны".



В результате "Ливерпуль", в лазарете которого также находятся Виргил Ван Дейк и Джо Гомес, купил Бена Дэвиса у "Престона" и арендовал Озана Кабака у "Шальке-04".