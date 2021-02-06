"РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" сыграют в Лондоне или Будапеште
Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "РБ Лейпциг" и "Ливерпулем" будет сыгран в Лондоне или Будапеште.
Напомним, "Ливерпуль" должен был приехать в Лейпциг 16 февраля, однако на текущей неделе немецкое правительство объявило, что не пустит команду Юргена Клоппа в страну из-за карантинных мер.
Заинтересованные стороны сразу же принялись искать решение. Обсуждалась идея, чтобы сыграть один матч на нейтральном поле вместо одного дома и одного на выезде. Также рассматривался вариант, чтобы поменять первую и вторую встречу местами.
В конце концов было решено, что "РБ Лейпциг" примет "красных" 16 февраля в другом месте. По информации Sky Germany, это будет "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Лондоне или "Пушкаш Арена" в Будапеште.
По словам президента "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф, официальное заявление о переносе матча на одну из этих арен будет сделано в понедельник.
06.02.2021 22:00
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