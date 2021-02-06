Гвардиола назвал главную причину хорошей игры "Сити" в обороне

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда пропускает так мало голов в этом сезоне.

В 2021 году "Сити" пропустил лишь один гол в рамках Премьер-Лиги, а с начала сезона — только 13, и это лучший показатель в дивизионе.

Однако Гвардиола не считает надежную оборону чем-то особенным, напоминая, что его команды всегда хорошо защищались благодаря тому, что не делились мячом с соперниками.

"Причина, почему мы пропускаем так мало, кроется в том, что 67 процентов времени мяч находится у нас. Это главная причина. Главная причина — удержание мяча. Если ты держишь мяч как можно больше, значит у соперника мяча нет".

"Конечно, соперник может забить благодаря стандартам или контратаке, но чем больше ты держишь мяч, тем больше у тебя будет шансов забить самому. В этом и кроется причина".

"Возможно, однажды они изменят правила, но сейчас тебе нужен мяч, чтобы забить гол".

"Ты не сможешь выигрывать трофеи, особенно титулы Премьер-Лиги и Бундеслиги, если будешь пропускать много голов. В прошлом сезоне мы пропустили больше, чем обычно, а также плохо приспособились к некоторым вещам".

"Если вы посмотрите, сколько мы пропускали за все мои голы в Манчестере, Мюнхене, Барселоне, то это всегда было очень, очень, очень мало".

"Мы играем в 50-60 метрах от своих ворот, но все равно надежны в обороне. Я не хочу пропускать. И я хочу много забивать. Обладая качественными игроками, которые хотят держать мяч, в этом направлении мы и работаем", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2021 21:00

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  1. mitrich 06.02.2021 21:50 # mitrich
    Помнится, такая же философия была у Ван Галя, когда он руководил МЮ, однако в том случае ни к чему хорошему это не привело...

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