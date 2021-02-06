Артета: "Должны были комфортно побеждать, независимо от судейства"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что плохое судейство не может быть оправданием поражению 1:0 от "Астон Виллы".

В субботу "Арсенал" потерпел свое второе поражение в Премьер-Лиге подряд, пропустив единственный гол уже на второй минуте матча после потери Седрика Соареша.



Артета недоволен очередной грубой ошибкой своей команды, но в то же время недоволен Крисом Каваной, который не увидел фола последней надежды, когда Эзри Конса сбивал Букайо Сака, и не назначил пенальти, когда Эмилиано Мартинес врезался в Александра Лакасетта в штрафной.



"Мы просто отдали им мяч, и они наказали нас за эту ошибку".



"Ты не сможешь выигрывать матчи, если каждую неделю будешь вытворять нечто подобное. Четыре или пять раз мы играли вдесятером. Против "Вулверхэмптона" мы в обоих матчах были на голову лучше, но проиграли оба".



"Против "волков" нас подкосили удаления, сегодня — другие большие решения. Но независимо от судейства, мы должны были комфортно побеждать сегодня".



"О чем я говорил с рефери после финального свистка? Я оставлю это между нами. Лучше я промолчу", — цитирует Артету Evening Standard.