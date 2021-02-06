Фоден хочет провести всю свою карьеру в "Сити"

Полузащитник Фил Фоден признался, что хочет провести всю свою карьеру в "Манчестер Сити".

20-летний Фоден является воспитанником академии "Сити" и в прошлом месяце против "Вест Бромвича" сыграл свой 100-й матч за родной клуб.



Этот сезон Фоден может уверенно назвать лучшим в своей карьере — Фил обрел регулярную игровую практику и демонстрирует отличный футбол, забив девять голов в 27 матчах с учетом всех соревнований.



Фоден счастлив выступать за "горожан" и не имеет никакого желания попробовать себя где-либо еще.



"Я могу представить себя выступающим только за "Сити", учитывая то, как сильно я поддерживаю этот клуб с детства. Это всегда помогает, когда ты играешь за клуб, который поддерживаешь".



"Когда я был моложе, то мечтал играть за клуб, но я и подумать не мог, что достигну рубежа в 100 матчей так рано. Свою футболку после того матча (против "Вест Бромвича") я отдал семье, а они поместили ее в рамочку", — сообщил Фоден BBC.