"Арсенал" снова проиграл "Астон Вилле"
"Астон Вилла" одержала вторую за сезон победу над "Арсеналом", на сей раз выиграв дома со счетом 1:0.
В стартовый состав "вилланов" вернулись Марвелус Накамба и Бертран Траоре, заменив Дугласа Луиса и Анвара Эль-Гази.
Дисквалифицированных Бернда Лено и Давида Луиса в старте у "канониров" заменил Мэт Райан и Габриэль.
Счет в матче был открыт уже на второй минуте, когда Траоре перехватил неудачный пас Седрика Соареша, ворвался в штрафную по правому краю и покатил под удар Олли Уоткинсу — 1:0. Отличиться нападающему домашней команды помог рикошет от Роба Холдинга.
Вскоре гости наладили хороший контроль над мячом, однако моментов не создавали — за исключением удара Гранита Джаки со штрафного на 29-й минуте, когда Эмилиано Мартинес в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.
"Вилла" хорошо выдерживала давление соперника и время от времени огрызалась. Например, на 31-й минуте Траоре уже выскочил на убойную позицию внутри штрафной, однако Райан успел выдвинуться навстречу и отразить удар.
Второй тайм начался с нескольких опасных атак бирмингемцев, но затем инициатива отошла к "канонирам". Правда, Мартинес редко вступал в игру, потому что мяч почти не шел в створ.
На 69-й минуте "Арсеналу", наконец, удалось напрячь Мартнинеса, который ногами отразил удар Николя Пепе с рикошетом.
В концовке атакующая игра гостей затухла — лишь вышедший на замену Мартин Эдегор пробил над перекладиной. А вот "Вилла" вполне могла удвоить счет, но удар Джека Грилиша был отражен Райаном, а Уоткинс сам не попал в створ.
"Вилла" одержала вполне справедливую победу, нарастив свое преимущество над "Арсеналом" до четырех очков. "Канониры" неважно атаковали и еще хуже оборонялись, и им еще повезло, что соперник забил только раз.
"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче
06.02.2021 17:25
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Слили шлак в виде Колашинаца, Сократиса, молодых негров, Озила. Дайте терь Артете 250 лямов как сутулому в свое время, он построит микс Ливерпуля и Сити. Смертоносные контры и божественная позиционка.
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Придется ЛЕ брать.
(ответить)
Минамино забивает но Клопп его не видит совсем
(ответить)
лучше бы Беднарек дискву отбывал. зря его отмазали.
(ответить)
But on the other side, Arsenal will stay up
(ответить)
Пздц Саутгемптон посыпался, опять Беднарек заносит мяч в свои ворота
(ответить)
Arsenal were showing good results without Partey and Aubameyang.
And Arteta loat 3 matches against Aston Villa in 6 months.
He is just a charlatan
(ответить)
Главная минетчица Светка на радостях оседлала сразу 2 бутылки
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вспоминаю, как перед стартом сезона и после провальной части сезона после карантина я сказал, что Ливерпуль крайне зависим от зрителей на трибунах, что без них, не смогут дожимать соперников, не смогут полностью быть сконцентрированными на игре
все эти слова, что устали и выгорели эмоционально..все для бедных) хотя и есть доля правды, и это тоже можно связать с отсутствием болельщиков
ну и офк, самое главное, это травмы канеш...но тут нико не застрахован кек)
еще недавно ушли в 7очковый отрыв и все шло норм, даже с травмами и все) поплыли
(ответить)
сегодня ещё рогатые соснут, потому что опять пистят много))
(ответить)
Чёт не везёт Партею. И игрочила вроде нормальный и здоровый, а не заходит ему АПЛ всё равно.
(ответить)
Помойный сезон
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Все норм, давили весь матч, но надо время.
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Расформируйте эту пидорскую помойку!!!
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То что Лемпарда уволили и при этом Челси был выше арсенала а слухов про увольнение артеты вообще нет и делает разницу между великим и амбициозным топ клубом и обычным слабым никчемным середняком
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Луйз: мы можем поборотся за чемпионсво :)))
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Артета не тянет, на увольнение его
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Кукарекали тут гейгуннеры: ко-ко-ко, ортэта - наш тренир, он снова выведет нас в читворку АПЛ!!1!!! Сриньти!!!!
Итог: ссаный гейклу6 проигрывает дома новичку АПЛ не нанеся ни 1 удара в створ ворот.
(ответить)
Не видел матч. Чё там Эдегор, как смотрелся? Интересно было на него глянуть в АПЛ сейчас.
(ответить)
Артета теперь кусает локти, что продал Мартинеса.
(ответить)
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