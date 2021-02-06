"Арсенал" снова проиграл "Астон Вилле"

"Астон Вилла" одержала вторую за сезон победу над "Арсеналом", на сей раз выиграв дома со счетом 1:0.

В стартовый состав "вилланов" вернулись Марвелус Накамба и Бертран Траоре, заменив Дугласа Луиса и Анвара Эль-Гази.



Дисквалифицированных Бернда Лено и Давида Луиса в старте у "канониров" заменил Мэт Райан и Габриэль.



Счет в матче был открыт уже на второй минуте, когда Траоре перехватил неудачный пас Седрика Соареша, ворвался в штрафную по правому краю и покатил под удар Олли Уоткинсу — 1:0. Отличиться нападающему домашней команды помог рикошет от Роба Холдинга.



Вскоре гости наладили хороший контроль над мячом, однако моментов не создавали — за исключением удара Гранита Джаки со штрафного на 29-й минуте, когда Эмилиано Мартинес в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.



"Вилла" хорошо выдерживала давление соперника и время от времени огрызалась. Например, на 31-й минуте Траоре уже выскочил на убойную позицию внутри штрафной, однако Райан успел выдвинуться навстречу и отразить удар.



Второй тайм начался с нескольких опасных атак бирмингемцев, но затем инициатива отошла к "канонирам". Правда, Мартинес редко вступал в игру, потому что мяч почти не шел в створ.



На 69-й минуте "Арсеналу", наконец, удалось напрячь Мартнинеса, который ногами отразил удар Николя Пепе с рикошетом.



В концовке атакующая игра гостей затухла — лишь вышедший на замену Мартин Эдегор пробил над перекладиной. А вот "Вилла" вполне могла удвоить счет, но удар Джека Грилиша был отражен Райаном, а Уоткинс сам не попал в створ.



"Вилла" одержала вполне справедливую победу, нарастив свое преимущество над "Арсеналом" до четырех очков. "Канониры" неважно атаковали и еще хуже оборонялись, и им еще повезло, что соперник забил только раз.



"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче