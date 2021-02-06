"Арсенал" снова проиграл "Астон Вилле"

Джек Грилиш и Олли Уоткинс "Астон Вилла" одержала вторую за сезон победу над "Арсеналом", на сей раз выиграв дома со счетом 1:0.

В стартовый состав "вилланов" вернулись Марвелус Накамба и Бертран Траоре, заменив Дугласа Луиса и Анвара Эль-Гази.

Дисквалифицированных Бернда Лено и Давида Луиса в старте у "канониров" заменил Мэт Райан и Габриэль.

Счет в матче был открыт уже на второй минуте, когда Траоре перехватил неудачный пас Седрика Соареша, ворвался в штрафную по правому краю и покатил под удар Олли Уоткинсу — 1:0. Отличиться нападающему домашней команды помог рикошет от Роба Холдинга.

Вскоре гости наладили хороший контроль над мячом, однако моментов не создавали — за исключением удара Гранита Джаки со штрафного на 29-й минуте, когда Эмилиано Мартинес в зрелищном прыжке отвел угрозу от своих ворот.

"Вилла" хорошо выдерживала давление соперника и время от времени огрызалась. Например, на 31-й минуте Траоре уже выскочил на убойную позицию внутри штрафной, однако Райан успел выдвинуться навстречу и отразить удар.

Второй тайм начался с нескольких опасных атак бирмингемцев, но затем инициатива отошла к "канонирам". Правда, Мартинес редко вступал в игру, потому что мяч почти не шел в створ.

На 69-й минуте "Арсеналу", наконец, удалось напрячь Мартнинеса, который ногами отразил удар Николя Пепе с рикошетом.

В концовке атакующая игра гостей затухла — лишь вышедший на замену Мартин Эдегор пробил над перекладиной. А вот "Вилла" вполне могла удвоить счет, но удар Джека Грилиша был отражен Райаном, а Уоткинс сам не попал в створ.

"Вилла" одержала вполне справедливую победу, нарастив свое преимущество над "Арсеналом" до четырех очков. "Канониры" неважно атаковали и еще хуже оборонялись, и им еще повезло, что соперник забил только раз.

"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2021 17:25

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. easports 06.02.2021 18:49 # easports
    Слили шлак в виде Колашинаца, Сократиса, молодых негров, Озила. Дайте терь Артете 250 лямов как сутулому в свое время, он построит микс Ливерпуля и Сити. Смертоносные контры и божественная позиционка.

    (ответить)

  2. easports 06.02.2021 18:45 # easports
    Придется ЛЕ брать.

    (ответить)

  3. scauzer11 06.02.2021 18:33 # scauzer11
    Минамино забивает но Клопп его не видит совсем

    (ответить)

  4. manutd-20champ 06.02.2021 18:29 # manutd-20champ
    лучше бы Беднарек дискву отбывал. зря его отмазали.

    (ответить)

  5. largo-winch 06.02.2021 18:27 # largo-winch
    But on the other side, Arsenal will stay up

    (ответить)

  6. rashford39 06.02.2021 18:27 # rashford39
    Пздц Саутгемптон посыпался, опять Беднарек заносит мяч в свои ворота

    (ответить)

  7. largo-winch 06.02.2021 18:26 # largo-winch
    Arsenal were showing good results without Partey and Aubameyang.
    And Arteta loat 3 matches against Aston Villa in 6 months.

    He is just a charlatan

    (ответить)

  8. qess 06.02.2021 18:14 # qess
    Главная минетчица Светка на радостях оседлала сразу 2 бутылки

    (ответить)

  9. melwood-lfc 06.02.2021 18:11 # melwood-lfc
    вспоминаю, как перед стартом сезона и после провальной части сезона после карантина я сказал, что Ливерпуль крайне зависим от зрителей на трибунах, что без них, не смогут дожимать соперников, не смогут полностью быть сконцентрированными на игре
    все эти слова, что устали и выгорели эмоционально..все для бедных) хотя и есть доля правды, и это тоже можно связать с отсутствием болельщиков
    ну и офк, самое главное, это травмы канеш...но тут нико не застрахован кек)
    еще недавно ушли в 7очковый отрыв и все шло норм, даже с травмами и все) поплыли

    (ответить)

  10. scauzer11 06.02.2021 18:09 # scauzer11
    сегодня ещё рогатые соснут, потому что опять пистят много))

    (ответить)

  11. sausage 06.02.2021 18:08 # sausage
    Чёт не везёт Партею. И игрочила вроде нормальный и здоровый, а не заходит ему АПЛ всё равно.

    (ответить)

  12. aaaars 06.02.2021 17:59 # aaaars
    Помойный сезон

    (ответить)

  13. acceptodessa 06.02.2021 17:47 # acceptodessa
    Все норм, давили весь матч, но надо время.

    (ответить)

  14. jirrort 06.02.2021 17:47 # jirrort
    Расформируйте эту пидорскую помойку!!!

    (ответить)

  15. bezviz 06.02.2021 17:47 # bezviz
    То что Лемпарда уволили и при этом Челси был выше арсенала а слухов про увольнение артеты вообще нет и делает разницу между великим и амбициозным топ клубом и обычным слабым никчемным середняком

    (ответить)

  16. chelsiukpro 06.02.2021 17:45 # chelsiukpro
    Луйз: мы можем поборотся за чемпионсво :)))

    (ответить)

  17. rashford39 06.02.2021 17:41 # rashford39
    Артета не тянет, на увольнение его

    (ответить)

  18. gucman 06.02.2021 17:38 # gucman
    Кукарекали тут гейгуннеры: ко-ко-ко, ортэта - наш тренир, он снова выведет нас в читворку АПЛ!!1!!! Сриньти!!!!

    Итог: ссаный гейклу6 проигрывает дома новичку АПЛ не нанеся ни 1 удара в створ ворот.

    (ответить)

  19. sausage 06.02.2021 17:37 # sausage
    Не видел матч. Чё там Эдегор, как смотрелся? Интересно было на него глянуть в АПЛ сейчас.

    (ответить)

  20. brown-ale 06.02.2021 17:37 # brown-ale
    Артета теперь кусает локти, что продал Мартинеса.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: