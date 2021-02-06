Баллак дал совет Вернеру

Экс-полузащитник "Челси" Михаэль Баллак считает, что нападающий "синих" Тимо Вернер должен измениться сам, а не ждать, пока под его игру подстроится команда.

В данный момент Вернер не забивает в Премьер-Лиге уже 13 матчей кряду, и Баллак видит у своего соотечественника большие проблемы с уверенности.



Однако Михаэль не думает, что при Томасе Тухеле "Челси" будет играть так, как Тимо привык в "РБ Лейпциг".



"Тимо начинал довольно неплохо. Конечно, когда ты не забиваешь, это негативно сказывается на уверенности в себе".



"Считаю, ему в целом приходится очень сложно, потому что в Лейпциге он привык играть по-другому. Там у него было гораздо больше свободного пространства. А "Челси" — того рода команда, которая много владеет мячом и хочет доминировать над соперником. При Тухеле — возможно, еще больше".



"Возможно, ему стоит слегка поработать над своим игровым стилем, чтобы выходить на более выгодные позиции".



"Будучи нападающим, ты зависишь от своих партнеров по команде, и если он прервет свою голевую засуху, тогда он обретет свою прежнюю форму".



"Он хорошо проявляет себя в национальной команде, используя свою физическую мощь, чтобы прорываться по флангу. Когда он, наконец, забьет, дальше все наладится", — цитирует Баллака Football.London.