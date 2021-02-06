Мерсон: "Тоттенхэм" — худшая команда в Премьер-Лиге для зрителя"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что в данный момент в Премьер-Лиге нет команды хуже "Тоттенхэма" в плане зрелищности.
Ослабленный потерей Харри Кейна "Тоттенхэм" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге — против "Челси", "Брайтона" и "Ливерпуля".
Однако Мерсон больше всего возмущен не результатами, а тем безобразным футболом, что демонстрируют "шпоры".
"Некоторые фанаты "Тоттенхэма" увидят это и, возможно, скажут, что я чересчур строг, но в данный момент "Тоттенхэм" — худшая команда в Премьер-Лиге для зрителя".
"Шеффилд Юнайтед" находится на дне лиги и выиграл только два матча, но на прошлой неделе они отправились в Манчестер и не делали того, что делал "Тоттенхэм" дома, хотя "Шеффилд Юнайтед" и близко не сравнится с "Тоттенхэмом" по таланту".
"У "Фулхэма" тоже не такого таланта, но они хотя бы попытались в матче против "Лестера".
"Фанатам "Тоттенхэма" должно быть стыдно от игры своей команды в первом тайме в четверг вечером. Стыдно играть таким образом на столь высоком уровне".
"Я сидел, смотрел и не мог поверить в то, что я вижу. Жозе Моуриньо, должно быть, сказал шокирующие слова своим игрокам после такого матча".
"Бедный Карлос Винисиус. Он играет впереди в одиночку, в 15 метрах около него нет никого", — сообщил Мерсон в эфире.
06.02.2021 16:00
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щас вернется кейн, выиграют пару тройку матчей подряд и маур будет давать представление а не интервью
и тв иксперты, что интересно, все как один будут говорить что маур в гонке и тд
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да его уже выкинут скоро-реально был всплеск по началу-играли,забивали. А портом зациклился на Кейне-цне доверяет ни Али ни Бэйлу-дебил..
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Или игроки неуверенны в себе, либо это установка Маура. Футбол Жозе устарел. Помню, как он Биг Сэма обсирал, за футбол девятнадцатого века. Как говорится, "не зарекайся".
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К великому сожалению, я абсолютно согласен.
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