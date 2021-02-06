Мерсон: "Тоттенхэм" — худшая команда в Премьер-Лиге для зрителя"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что в данный момент в Премьер-Лиге нет команды хуже "Тоттенхэма" в плане зрелищности.

Ослабленный потерей Харри Кейна "Тоттенхэм" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге — против "Челси", "Брайтона" и "Ливерпуля".



Однако Мерсон больше всего возмущен не результатами, а тем безобразным футболом, что демонстрируют "шпоры".



"Некоторые фанаты "Тоттенхэма" увидят это и, возможно, скажут, что я чересчур строг, но в данный момент "Тоттенхэм" — худшая команда в Премьер-Лиге для зрителя".



"Шеффилд Юнайтед" находится на дне лиги и выиграл только два матча, но на прошлой неделе они отправились в Манчестер и не делали того, что делал "Тоттенхэм" дома, хотя "Шеффилд Юнайтед" и близко не сравнится с "Тоттенхэмом" по таланту".



"У "Фулхэма" тоже не такого таланта, но они хотя бы попытались в матче против "Лестера".



"Фанатам "Тоттенхэма" должно быть стыдно от игры своей команды в первом тайме в четверг вечером. Стыдно играть таким образом на столь высоком уровне".



"Я сидел, смотрел и не мог поверить в то, что я вижу. Жозе Моуриньо, должно быть, сказал шокирующие слова своим игрокам после такого матча".



"Бедный Карлос Винисиус. Он играет впереди в одиночку, в 15 метрах около него нет никого", — сообщил Мерсон в эфире.