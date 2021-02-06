Бэрри предупредил Грилиша насчет ухода из "Виллы"

Легенда "Астон Виллы" Гарет Бэрри предупредил плеймейкера Джека Грилиша, что тот лишится "ауры главного игрока", если покинет бирмингемский клуб.

25-летний Грилиш находится в отличной форме в этом сезоне, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач в рамках Премьер-Лиги, что позволяет "вилланам" претендовать на попадание в еврокубки.



Бэрри, сыгравший 385 матчей Премьер-Лиги за "Виллу", уверен, что летом к Грилишу будет серьезный интерес других клубов, однако Джеку стоит дважды подумать, прежде чем уходить.



"Учитывая то, как и с какой уверенностью он играет, заполучить его захочет не одна команда в Европе, а целый ряд команд".



"Хорошая вещь для "Виллы" в том, что его стоимость выше крыши. Потребуются действительно большие деньги, чтобы купить его".



"Нуждается ли "Вилла" в деньгах? Не уверен в этом. Многое будет зависеть от того, что у самого Джека на уме".



"Он является капитаном клуба, за который болеет. Если он уйдет, он, наверное, лишится этой ауры главного игрока".



"Джеку Грилишу и "Астон Вилле" предстоит принять большие решения. Я всегда говорил, что в данную минуту он просто должен наслаждаться игрой в футбол".



"Он играет с уверенностью, которой я не видел прежде. Он должен наслаждаться этим, потому что в футболе все может быстро измениться", — сообщил Бэрри BT Sport.