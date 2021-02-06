Агент Бэйла: "Абрамович — лучшее, что случалось с Премьер-Лигой"
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы вингера "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, считает, что своими могуществом и популярностью Премьер-Лига обязана владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.
Став владельцем "Челси" в 2003 году, Абрамович вложил многие сотни миллионов фунтов в лондонский клуб, прежде чем тот вышел на самоокупаемость.
Роман проложил путь для многих других бизнесменов, которые по примеру российского олигарха решили инвестировать в английский футбол, и Барнетт считает, что это нужно ценить.
"Абрамович замечательно потрудился. Когда он пришел в клуб, "Челси" был на грани разорения, лига испытывала трудности, а он взял и вложил деньги в "Челси". Эти деньги перешли к другим клубам, и игра изменилась".
"Абрамович — это лучшее, что когда-либо случалось с Премьер-Лигой, которая теперь является лучшей лигой в мире, но у нас в Англии есть дурная привычка создавать вещи, чтобы затем разрушать их", — сообщил Барнетт Daily Mirror.
06.02.2021 14:00
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Заочно начинают абрашу защизать и восхвалять, потому что скора писта ему и санкции!
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Тупо это отрицать
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кажеца мы знаем следующих клуб, где бале будет играть в гольф
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ну не ФК Лузерхyю, конечно же
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Подлизал жиду, хуиасаса сразу видно. Хуйню сморозил.
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здесь согласен, РА топ, считай создал апл, создав челси
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