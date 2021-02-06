Агент Бэйла: "Абрамович — лучшее, что случалось с Премьер-Лигой"

Роман Абрамович Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы вингера "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, считает, что своими могуществом и популярностью Премьер-Лига обязана владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.

Став владельцем "Челси" в 2003 году, Абрамович вложил многие сотни миллионов фунтов в лондонский клуб, прежде чем тот вышел на самоокупаемость.

Роман проложил путь для многих других бизнесменов, которые по примеру российского олигарха решили инвестировать в английский футбол, и Барнетт считает, что это нужно ценить.

"Абрамович замечательно потрудился. Когда он пришел в клуб, "Челси" был на грани разорения, лига испытывала трудности, а он взял и вложил деньги в "Челси". Эти деньги перешли к другим клубам, и игра изменилась".

"Абрамович — это лучшее, что когда-либо случалось с Премьер-Лигой, которая теперь является лучшей лигой в мире, но у нас в Англии есть дурная привычка создавать вещи, чтобы затем разрушать их", — сообщил Барнетт Daily Mirror.


Метки Абрамович, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manchun 06.02.2021 15:18 # manchun
    Заочно начинают абрашу защизать и восхвалять, потому что скора писта ему и санкции!

    (ответить)

  2. mkcfc 06.02.2021 15:06 # mkcfc
    Тупо это отрицать

    (ответить)

  3. tvinkovod 06.02.2021 14:46 # tvinkovod
    кажеца мы знаем следующих клуб, где бале будет играть в гольф

    (ответить)

  4. gucman 06.02.2021 14:39 # gucman
    ну не ФК Лузерхyю, конечно же

    (ответить)

  5. mancunia-planet 06.02.2021 14:18 # mancunia-planet
    Подлизал жиду, хуиасаса сразу видно. Хуйню сморозил.

    (ответить)

  6. j-silver 06.02.2021 14:12 # j-silver
    здесь согласен, РА топ, считай создал апл, создав челси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: