Агент Бэйла: "Абрамович — лучшее, что случалось с Премьер-Лигой"

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы вингера "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, считает, что своими могуществом и популярностью Премьер-Лига обязана владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.

Став владельцем "Челси" в 2003 году, Абрамович вложил многие сотни миллионов фунтов в лондонский клуб, прежде чем тот вышел на самоокупаемость.



Роман проложил путь для многих других бизнесменов, которые по примеру российского олигарха решили инвестировать в английский футбол, и Барнетт считает, что это нужно ценить.



"Абрамович замечательно потрудился. Когда он пришел в клуб, "Челси" был на грани разорения, лига испытывала трудности, а он взял и вложил деньги в "Челси". Эти деньги перешли к другим клубам, и игра изменилась".



"Абрамович — это лучшее, что когда-либо случалось с Премьер-Лигой, которая теперь является лучшей лигой в мире, но у нас в Англии есть дурная привычка создавать вещи, чтобы затем разрушать их", — сообщил Барнетт Daily Mirror.