Сульшер: "Я стал старше, мудрее и седее"

Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед" рассказал, как его изменила первая сотня матчей в Премьер-Лиге в качестве тренера.

В субботу против "Саутгемптона" Сульшер проведет свой 100-й матч в Премьер-Лиге за тренерскую карьеру, причем его первый случился еще в 2014 году с "Кардиффом".



Норвежский специалист чувствует, что за это время изменился не только он сам, но и футбол.



"Я не знал, что это будет мой 100-й матч. Я по-настоящему наслаждаюсь процессом. Проигрывать не бывает приятно, но приятно проверять себя против хороших тренеров".



"Я стал чуть старше и мудрее, и у меня стало гораздо больше седых волос. Игра учит тебя тому, что здесь все меняется очень быстро, и ты должен поспевать за этим".



"Относительно времени, когда я начинал в "Кардиффе" в 2014 году, игра теперь другая. Стали лучше игроки и их физическая форма, стало больше тактики", — цитирует Сульшера Daily Mail.