"Лестер" обсуждает новый контракт с Тилемансом
"Лестер" ведет переговоры с Юри Тилемансом о новом контракте, который поместит бельгийского полузащитника в число самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Тилеманс великолепно проводит этот сезон, приняв участие уже в 29 матчах за "лис" с учетом всех соревнований и забив шесть голов.
Действующий контракт Юри истекает в 2023 году, однако Daily Mail стало известно, что игрок и клуб уже обсуждают продление сотрудничества.
Новая сделка позволит 23-летнему Тилемансу увеличить свою зарплату до примерно 100 тысяч фунтов в неделю — столько же с прошлого лета получает Джеймс Мэддисон.
"Я бы очень хотел, чтобы это произошло, но в данный момент спешки нет. Мы были бы счастливы продлить его пребывание здесь".
"Когда мы его только пригласили, он не играл за "Монако", и за последние пару лет он показал свои качества и добился прогресса".
"Он очень важный игрок, и с ним приятно работать. Он невероятно зрел для молодого парня, и вы сами видите, насколько стабильна его игра", — сообщил главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.
06.02.2021 11:00
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Нихрена себе, один из лучших игроков получает 100к. А Тилеманс, скорее всего, получает 60-70к. Варди сколько получает интересно.
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