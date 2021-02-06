Побитый Азаром болбой стал миллионером и ведет дела с Мейвезером

Бывший болбой "Суонси" Чарли Морган, восемь лет назад пострадавший от выступавшего за "Челси" Эдена Азара, построил успешную карьеру вне футбола.

В 2013 году, когда "лебеди" выбили "синих" с полуфинальной стадии Кубка Лиги, Азар от чрезмерного желания поскорее вернуть мяч в игру пнул Моргана, за что получил от рефери красную карточку.



Впоследствии Азар помирился с Морганом, убедив Чарли, которому на тот момент было 17 лет, не обращаться в полицию и не выдвигать обвинений.



Морган в одночасье стал знаменитостью, за сутки собрав 100 тысяч подписчиков в твиттере. Однако затем Чарли не только пропал с радаров, но и решил завязать с футболом.



Будучи 19-летним подростком, Морган вместе со своим другом Джексоном Куинном наладил небольшое производство водки в Уэльсе. Молодые люди продавали алкоголь под брендом Au Vodka в красивой золотой бутылке.



Поначалу Морган с партнером продавали только по две тысячи бутылок в год, но благодаря пандемии коронавируса и карантинным мерам их бизнес выстрелил — реализация товара взлетела до 1.7 млн. бутылок в год, и это лучший показатель в Британии после Smirnoff.



С недавних пор водочный бренд Моргана сотрудничает с боксером Флойдом Мейвезером, а Чарли строит планы по экспансии в Америку.









