Побитый Азаром болбой стал миллионером и ведет дела с Мейвезером

Эден Азар и болбой Суонси Бывший болбой "Суонси" Чарли Морган, восемь лет назад пострадавший от выступавшего за "Челси" Эдена Азара, построил успешную карьеру вне футбола.

В 2013 году, когда "лебеди" выбили "синих" с полуфинальной стадии Кубка Лиги, Азар от чрезмерного желания поскорее вернуть мяч в игру пнул Моргана, за что получил от рефери красную карточку.

Впоследствии Азар помирился с Морганом, убедив Чарли, которому на тот момент было 17 лет, не обращаться в полицию и не выдвигать обвинений.

Морган в одночасье стал знаменитостью, за сутки собрав 100 тысяч подписчиков в твиттере. Однако затем Чарли не только пропал с радаров, но и решил завязать с футболом.

Будучи 19-летним подростком, Морган вместе со своим другом Джексоном Куинном наладил небольшое производство водки в Уэльсе. Молодые люди продавали алкоголь под брендом Au Vodka в красивой золотой бутылке.

Поначалу Морган с партнером продавали только по две тысячи бутылок в год, но благодаря пандемии коронавируса и карантинным мерам их бизнес выстрелил — реализация товара взлетела до 1.7 млн. бутылок в год, и это лучший показатель в Британии после Smirnoff.

С недавних пор водочный бренд Моргана сотрудничает с боксером Флойдом Мейвезером, а Чарли строит планы по экспансии в Америку.

Чарли Морган


Метки Азар, видео, Суонси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. rashford39 06.02.2021 11:50 # rashford39
    Молодец малой, думаю 80% читателей ФАПЛа все еще нихуя не добились с 13 года, так и сидят на том же месте и строчат тупые комменты на сайте, тьфу на вас бестолковый биомусор

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  2. ganinilyha 06.02.2021 11:49 # ganinilyha
    Вот актёришка не состоявшийся. Ещё и народ спивает.

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  3. sawbones 06.02.2021 11:40 # sawbones
    Норм Азар отслюнявил на стартап малолетке.

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  4. halamadrid94 06.02.2021 11:30 # halamadrid94
    Вот что значит золотая нога. Даже побитые Азаром псы добиваются успеха.

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  5. j-silver 06.02.2021 11:20 # j-silver
    мелкий пидар тогда спровоцировал азара и насимулировал, а тупой судья повелся и показа кк

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  6. makeewadim 06.02.2021 11:01 # makeewadim
    Стандартный малолетний брит

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  7. sausage 06.02.2021 10:47 # sausage
    Угарный момент был, я долго ржал. Но удалили Азара конечно зря, а маленьком жирдяе погибал актёр, корчился он будто катком переехали.

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  8. scauzer11 06.02.2021 10:15 # scauzer11
    только бабки на раскрутку, как и основной свой капитал ему дал Азар, чтоб тот в суд не подавал))

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  9. chr1s8rown 06.02.2021 10:10 # chr1s8rown
    Основанная в 2003 году, компания «АЮ» является лидером продаж и компанией №1 рынка алкогольной продукции в Кыргызстане, ориентированной на производство и дистрибуцию. Бренды «АЮ» отмечены множеством наград на кыргызстанских и международных выставках, дегустационных конкурсах.
    Пидор спиздил

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  10. petertosh 06.02.2021 10:07 # petertosh
    Походу Азар ему обеспечил стартовый капитал)

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