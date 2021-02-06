Побитый Азаром болбой стал миллионером и ведет дела с Мейвезером
Бывший болбой "Суонси" Чарли Морган, восемь лет назад пострадавший от выступавшего за "Челси" Эдена Азара, построил успешную карьеру вне футбола.
В 2013 году, когда "лебеди" выбили "синих" с полуфинальной стадии Кубка Лиги, Азар от чрезмерного желания поскорее вернуть мяч в игру пнул Моргана, за что получил от рефери красную карточку.
Впоследствии Азар помирился с Морганом, убедив Чарли, которому на тот момент было 17 лет, не обращаться в полицию и не выдвигать обвинений.
Морган в одночасье стал знаменитостью, за сутки собрав 100 тысяч подписчиков в твиттере. Однако затем Чарли не только пропал с радаров, но и решил завязать с футболом.
Будучи 19-летним подростком, Морган вместе со своим другом Джексоном Куинном наладил небольшое производство водки в Уэльсе. Молодые люди продавали алкоголь под брендом Au Vodka в красивой золотой бутылке.
Поначалу Морган с партнером продавали только по две тысячи бутылок в год, но благодаря пандемии коронавируса и карантинным мерам их бизнес выстрелил — реализация товара взлетела до 1.7 млн. бутылок в год, и это лучший показатель в Британии после Smirnoff.
С недавних пор водочный бренд Моргана сотрудничает с боксером Флойдом Мейвезером, а Чарли строит планы по экспансии в Америку.
06.02.2021 10:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Молодец малой, думаю 80% читателей ФАПЛа все еще нихуя не добились с 13 года, так и сидят на том же месте и строчат тупые комменты на сайте, тьфу на вас бестолковый биомусор
(ответить)
Вот актёришка не состоявшийся. Ещё и народ спивает.
(ответить)
Норм Азар отслюнявил на стартап малолетке.
(ответить)
Вот что значит золотая нога. Даже побитые Азаром псы добиваются успеха.
(ответить)
мелкий пидар тогда спровоцировал азара и насимулировал, а тупой судья повелся и показа кк
(ответить)
Стандартный малолетний брит
(ответить)
Угарный момент был, я долго ржал. Но удалили Азара конечно зря, а маленьком жирдяе погибал актёр, корчился он будто катком переехали.
(ответить)
только бабки на раскрутку, как и основной свой капитал ему дал Азар, чтоб тот в суд не подавал))
(ответить)
Основанная в 2003 году, компания «АЮ» является лидером продаж и компанией №1 рынка алкогольной продукции в Кыргызстане, ориентированной на производство и дистрибуцию. Бренды «АЮ» отмечены множеством наград на кыргызстанских и международных выставках, дегустационных конкурсах.
Пидор спиздил
(ответить)
Походу Азар ему обеспечил стартовый капитал)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий