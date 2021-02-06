Сульшер: "У нас с Погба идет открытый диалог"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что его клуб ведет переговоры с полузащитником Полем Погба о планах после окончания этого сезона.
Напомним, в декабре агент Мино Райола устроил настоящий скандал, прямо заявив, что у Погба нет будущего в "Юнайтед", а истекающий в конце следующего сезона контракт Поля продлен не будет.
Однако с тех пор Райола больше не делал громких заявлений, а Погба смог сосредоточиться на игре в футбол и вернулся в свою лучшую форму. В прессе даже появились слухи, что "красные дьяволы" поверили в возможность продления сотрудничества с Полем.
Как бы то ни было, "Юнайтед" не сидит сложа руки и уже договаривается с 27-летним французом, однако Сульшер не хочет делиться подробностями.
"Спекуляции насчет Поля будут всегда. У нас с Полем идет хороший и открытый диалог, но о чем мы говорим и как мы видим ситуацию, останется между нами, конечно".
"Я лишь рад, что он сосредоточен, очень хорошо играет и доволен собой. Это самое важное. Вы можете видеть, что сейчас Поль наслаждается игрой в красной футболке", — цитирует Сульшера Sky Sports.
06.02.2021 09:00
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