Каррагер: "Диаш — фаворит на звание Игрока Года"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал защитника "Манчестер Сити" Рубена Диаша фаворитом на звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
В 21 матче этого сезона Премьер-Лиги "Сити" пропустил только 13 голов — минимум на девять меньше, чем любая другая команда дивизиона.
И в этом есть огромная заслуга Диаша, который был куплен "горожанами" у "Бенфики" за 62 миллиона фунтов в летнее трансферное окно. Каррагер чувствует, что Рубен стал своим Виргилом Ван Дейком для нынешних лидеров Премьер-Лиги.
"Только шесть из 47 обладателей награды PFA были центральными защитниками, последний раз — Виргил Ван Дейк в 2019. Обычно она достается нападающим".
"Принято вручать эту награду тому, кто оказал наибольшее индивидуальное влияние на судьбу титула Премьер-Лиги. Этот критерий делает Диаша фаворитом. Если "Сити" выиграет третий титул в эру Пепа Гвардиолы — а сложно представить, что кто-то их остановит, — то это будет триумф их защиты".
"Они пропустили только один гол в Премьер-Лиге с 15 декабря и только 13 за весь сезон. Иногда чересчур легко считать это заслугой одного игрока, но как показал нам Виргил Ван Дейк после своего перехода а "Энфилд", первоклассный центральный защитник преображает команду".
"Рядом с хорошими центральными защитниками каждый выглядит лучше. Как и в случае с Юргеном Клоппом, который мог ставить кого угодно в пару к Ван Дейку, Гвардиола обладает той же роскошью благодаря Диашу", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.
06.02.2021 08:00
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Топовый ормэн
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Уже легенды Ливерпуля начинают топить за Сити)))
C’mon City!!!
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