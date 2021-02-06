Мойес допускает, что "Вест Хэм" выкупит Лингарда

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес пообещал, что его клуб подумает о выкупе полузащитника Джесси Лингарда, если тот хорошо проведет остаток сезона.

28-летний Лингард, взятый в аренду до конца сезона у "Манчестер Юнайтед" в янвре, начал свою карьеру в "Вест Хэме" с дубля в ворота "Астон Виллы" посреди недели.



Отправляя Лингарда в Лондон, Оле Гуннар Сульшер говорил, что у Джесси по-прежнему есть будущее в "Юнайтед", однако Мойес допускает, что игрок сборной Англии уже не вернется в Манчестер.



"Сейчас он стал более зрелым парнем и выходит на пик своей карьеры. Он на той стадии, когда хочет выходить на поле и играть хорошо. Мы не предаемся эйфории, но, естественно, мы очень довольны Джесси".



"Он всегда поддерживал себя в хорошей физической форме, поэтому было важно дать ему игровую практику. Мы не хотим чересчур подвергать его давлению, но он установил здесь высокую планку".



"Он провел только один матч за нас. Через пять-шесть месяцев мы с Джесси посмотрим друг на друга, посмотрим на его мысли насчет нас и решим, как нам быть дальше", — цитирует Мойеса Sky Sports.