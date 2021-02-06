"Ливерпуль" сохраняет интерес к Упамекано

Дайо Упамекано Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано остается на радаре у "Ливерпуля", несмотря на двойное приобретение "красных" в зимнее трансферное окно.

Напомним, на исходе зимнего окна "Ливерпуль" укрепил центр обороны с помощью Бена Дэвиса и Озана Кабака, приглашенных из "Престона" и "Шальке-04", соответственно.

Дэвиса "красные" купили, тогда как Кабака только арендовали, но главный тренер Юрген Клопп уже намекнул, что "Ливерпуль" готов оставить Озана у себя, воспользовавшись опцией выкупа.

Однако The Athletic утверждает, что от этого интерес "Ливерпуля" к Упамекано не пострадал. Дайо по-прежнему занимает "очень высокое место" в списке трансферных целей мерсисайдцев на лето.

Грядущим летом Упамекано может быть выкуплен за 38 миллионов фунтов, что фактически наделяет 22-летнего француза правом самостоятельно выбрать себе клуб. Выбирать ему предстоит из "Ливерпуля", "Челси" и "Баварии", как минимум.


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2021 06:00

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  1. halamadrid94 06.02.2021 07:14 # halamadrid94
    Скриньте. В Баварку свалит.

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  2. j-silver 06.02.2021 06:44 # j-silver
    У пенсов походу будет черная топ-оборона из алабы упакемако и силвы
    И чорнiй руди на подмену

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  3. danny949494 06.02.2021 06:19 # danny949494
    Перейдёт в Челси.
    Чекайте.

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