"Ливерпуль" сохраняет интерес к Упамекано
Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано остается на радаре у "Ливерпуля", несмотря на двойное приобретение "красных" в зимнее трансферное окно.
Напомним, на исходе зимнего окна "Ливерпуль" укрепил центр обороны с помощью Бена Дэвиса и Озана Кабака, приглашенных из "Престона" и "Шальке-04", соответственно.
Дэвиса "красные" купили, тогда как Кабака только арендовали, но главный тренер Юрген Клопп уже намекнул, что "Ливерпуль" готов оставить Озана у себя, воспользовавшись опцией выкупа.
Однако The Athletic утверждает, что от этого интерес "Ливерпуля" к Упамекано не пострадал. Дайо по-прежнему занимает "очень высокое место" в списке трансферных целей мерсисайдцев на лето.
Грядущим летом Упамекано может быть выкуплен за 38 миллионов фунтов, что фактически наделяет 22-летнего француза правом самостоятельно выбрать себе клуб. Выбирать ему предстоит из "Ливерпуля", "Челси" и "Баварии", как минимум.
06.02.2021 06:00
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Скриньте. В Баварку свалит.
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У пенсов походу будет черная топ-оборона из алабы упакемако и силвы
И чорнiй руди на подмену
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Перейдёт в Челси.
Чекайте.
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