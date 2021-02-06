23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 6 февраля, пятью поединками стартует 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" сбавила обороты после мощного начала сезона и потерпела четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги — как и в 18 предыдущих. "Арсенал" жаждет реабилитироваться за поражение 2:1 от "Вулверхэптона", которое прервало беспроигрышную серию лондонцев из семи поединков в чемпионате. Выиграв матч первого круга со счетом 0:3, "вилланы" могут сделать дубль во встречах с "канонирами" впервые с сезона 1992/93.



В "Астон Вилле" нет новых кадровых проблем, но Морган Сансон, Бертран Траоре и Трезеге могут выйти в старте.



Дисквалифицированного Бернда Лено в воротах "Арсенала" заменит Алекс Рунарссон, потому что Мэт Райан прибыл в новый клуб травмированным. Давид Луис также наказан пропуском этого матча.



БЕРНЛИ — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



Посреди недели две этих команды встречались с фаворитами сезона. "Бернли" не стал мальчиками для битья, но позволил "Манчестер Сити" победить весьма комфортно. А вот "Брайтон" шокировал "Ливерпуль", одержав победу на "Энфилде". Семь из 10 последних встреч "бордовых" и чаек" завершились вничью, включая состоявшуюся в ноябре.



"Бернли" предстоит оценить состояние пяти игроков: Чарли Тэйлора, Джоша Браунхилла, Робби Брэйд, Эшли Барнса и Криса Вуда.



"Брайтон" устроит фитнес-тесты для Йоэла Велтмана и Алексиса Макаллистера.



НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" проиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге, однако "Саутгемптон" нуждается в бодрящей победе не меньше своего соперника, ведь в минувший вторник "святые" были унижены "Манчестер Юнайтед", уступив 9:0. "Сороки" потерпели только одно поражение в 15 последних домашних встречах с "Саутгемптоном" в рамках Премьер-Лиги, одержав 11 побед.



"Ньюкасл" имеет большие проблемы в обороне, потому что Федерико Фернандес и Джамаал Ласселлс травмированы, Джамал Льюис и Пол Дамметт под вопросом, а у Кирана Кларка рожает жена. Готов к дебюту Джо Уиллок.



"Саутгемптон" потерял с мышечной травмой полузащитника Стюарта Армстронга. Дисквалификация Яна Беднарека была отменена в результате апелляции, а вот Александр Янкевиц свое наказание должен отбыть. Могут вернуться из лазарета Янник Вестергор и Кайл Уолкер-Питерс. Такуми Минамино находится в ожидании дебюта за клуб.



ФУЛХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



"Фулхэм" вот уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду не знает побед, и это самая продолжительная серия такого рода в дивизионе из еще не прервавшихся. "Вест Хэм" может похвастать пятью победами в шести последних поединках чемпионата — или семью в восьми с учетом всех соревнований в 2021 году. "Молотобойцы" выиграли все три последних встречи с "дачниками".



Новичок "Фулхэма" Джош Майя готов к дебюту. Теренс Коногло и Том Кэрни по-прежнему травмированы.



Защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку в месяце от возвращения в строй, остальные игроки здоровы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 23:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" играет дома не слишком стабильно, зато результативно, забив 19 голов в пяти последних матчах на "Олд Траффорд". "Эвертон" имеет возможность оформить свою пятую победу подряд на выезде в высшем дивизионе, чего не случалось с 1970 года, когда "ириски" стали чемпионами. В этом сезоне "красные дьяволы" уже дважды одолели "Эвертон", но эти две победы — в Премьер-Лиге и Кубке Лиги — были одержаны на "Гудисон Парк".



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани должен быть в порядке, несмотря на травму лодыжки, полученную посреди недели. Эрик Байи под вопросом. Поль Погба может вернуться в старт после передышки.



Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд пока не восстановился после травмы ребра. Аллан едва приступил к тренировкам, залечив бедро, но играть не готов.