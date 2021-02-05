"Юнайтед" дозаявил Ромеро и Джонса на Премьер-Лигу

Голкипер Серхио Ромеро и защитник Фил Джонс вернулись в заявку "Манчестер Юнайтед" на Премьер-Лигу.

Напомним, Ромеро угодил в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру после возвращения на "Олд Траффорд" Дина Хендерсона прошлым летом.



Ни в летнее трансферное окно, ни в январе "красным дьяволам" не удалось продать Серхио, и заключительные месяцы по своему контракту 33-летний аргентинец проведет, будучи доступным для выступлений в Премьер-Лиге.



Также Сульшер сдержал свое слово и добавил в список из 25 имен Джонса, который, как и Ромеро, не сыграл ни минуты в этом сезоне, но по другой причине — Фил отсутствовал с травмой колена.