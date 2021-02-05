Сульшер требует от МЮ улучшить домашнюю форму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от команды улучшить свою домашнюю форму.

В этом сезоне МЮ потерпел уже шесть поражений дома. В минувший вторник "красные дьяволы" сокрушили на своем поле "Саутгемптон" со счетом 9:0, но всего лишь неделей ранее сенсационно уступили "Шеффилд Юнайтед" (1:2).



В субботу "дьяволы" принимают на "Олд Траффорд" "Саутгемптон", и Сульшер рассчитывает на хороший результат.



"Конечно, нам важно обрести стабильность в результатах, потому что на выезде мы выступаем очень хорошо. Теперь мы реабилитировались за поражение от "Шеффилд Юнайтед" и чувствуем, что готовы продолжать в том же духе".



"Мы знаем, что это будет непросто. Мы играем каждые три-четыре дня. Если мы обретем стабильность, наведем порядок с моралью и уверенностью в себе, то кто знает, к чему это приведет?" — цитирует Сульшера Sky Sports.